Un moment special și emoționant i-a surprins pe pasagerii unui zbor de duminică, atunci când un jandarm aflat în avion a interpretat la vioară imnul României, la peste 10.000 de metri altitudine. Evenimentul a stârnit reacții puternice și aplauze, transformând zborul într-o celebrare neașteptată a Zilei Naționale.

Instituția a publicat o înregistrare video surprinsă în avion, unde pasagerii au asistat surprinși și vizibil emoționați la momentul muzical pregătit special pentru 1 Decembrie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Imnul României, interpretat de un jandarm, în avion, la peste 10.000 de metri altitudine. Mulţumim Companiei TAROM pentru sprijinul acordat! Mulţumim întregului personal, dar şi călătorilor pentru un zbor cu totul diferit! La mulţi ani, România!”, a transmis Jandarmeria pe rețelele de socializare.

Reacțiile pasagerilor au fost pe măsură: mulți dintre ei au filmat momentul, iar aplauzele au încheiat interpretarea, transformând zborul într-o adevărată celebrare a Zilei Naționale.

Editor : Ș.A.