Video Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată din SUA

Data publicării:
Screenshot 2026-02-10 090413

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o intersecție aglomerată din Statele Unite. Un martor a filmat momentul, iar presa a obținut ultimele comunicații radio ale pilotului. Și-a luat adio de la familie, crezând că nu mai scapă.

„Alertă în trafic, avion prăbușit”, a fost un mesaj pe care polițiștii dintr-un mic oraș din Georgia cu siguranță nu s-au gândit că îl vor emite vreodată. A fost șocant pentru șoferii care făceau naveta spre lucru.

Avionul a căzut pe șosea și a lovit trei mașini. Decolase de pe un aeroport din apropiere și făcea cale întoarsă din cauza unei probleme la motor.

Din fericire, cei doi bărbați de la bord și cei de la sol implicați în accident s-au ales doar cu răni ușoare.

