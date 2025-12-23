Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă granița cu România: mesaj RO-Alert în județele Tulcea și Galați

Noi atacuri cu drone rusești au avut loc în cursul nopții trecute asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România, anunță Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat de presă. La ora 01:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ținte aeriene în spațiul ucrainean, în evoluție pe direcția Reni si Chilia.

Potrivit sursei citate, la ora 01:26, populația din nordul județului Tulcea și sud-estul județului Galați a fost avertizată prin sistemul RO-Alert.

Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei, mai preciează MApN, care subliniază că nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15.

