O asistentă de 23 de ani a murit în clinica din Constanța unde lucra. Poliția a deschis dosar penal

O asistentă a unei clinici medicale private din municipiul Constanţa, în vârstă de 23 de ani, a murit, vineri, în cadrul unităţii. În urma autopsiei urmează să fie stabilită cauza decesului.

Tânăra asistentă a murit la scurt timp după ce a ajuns la locul de muncă, potrivit presei locale.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 2 au fost anunţaţi, vineri, în jurul orei 8.20, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-a făcut rău şi ulterior a decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanţa.



„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie, de 23 de ani. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa, potrivit News.ro.



Trupul neînsufleţit urmează să fie depus la Morga Cimitirului Central pentru a fi făcută autopsiei şi stabilită cauza decesului.



Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz.

Editor : C.S.