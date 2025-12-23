O mașină a luat foc în parcarea unui centru comercial din Ploieşti, de la o candelă lăsată nesupravegheată

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marţi în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti. A luat foc o maşină parcată, din cauza unei candele, potrivit pompierilor.

Potrivit ISU Prahova, incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată.

„În această noapte, în jurul orei 01:30, pompierii militari din cadrul Detaşamentului 1 Ploieşti au fost solicitaţi să intervină pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs în parcarea supraterană a unui centru comercial din centrul municipiului Ploieşti'', arată pompierii citați de Agerpres.

Pentru gestionarea operativă a evenimentului, la faţa locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie la înălţime şi o ambulanţă SMURD.

La sosirea echipajelor de pompieri, acestea au constatat faptul că incendiul se manifesta la parterul parcării, la un autoturism parcat, cu degajări mari de fum.

Pompierii au acţionat pentru evacuarea fumului acumulat în acel spaţiu.

Nu au existat victime şi nici alte autoturisme afectate de incendiu.

La finalul intervenţiei, pompierii au stabilit că incendiul a pornit, cel mai probabil, de la o candelă lăsată nesupravegheată.

