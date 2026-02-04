Şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti rămâne în funcţie, deşi documente ale instituţiei au fost scoase şi arse pe câmp. Explicația conducerii

Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, comisarul Ginel Preda, afirmă că şeful Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, Laurenţiu Drăghici, rămâne în funcţie, în pofida incidentelor în urma cărora documente ale Biroului au fost compromise, unele fiind scoase din instituţie şi incendiate pe un câmp, altele udate, după ce un robinet a fost lăsat deschis în unul dintre spaţiile Poliţiei Rutiere.

Şeful IPJ Prahova a explicat că, până la proba contrarie, acesta este considerat nevinovat, iar pentru a dispune o măsură disciplinară trebuie să existe „o concluzie”.

Şeful Poliţiei judeţene Prahova, Ginel Preda, a fost întrebat, miercuri, la prezentarea bilanţului instituţiei pentru anul trecut, dacă şeful Poliţiei Rutiere Ploieşti este în continuare în funcţie, în contextul mai multor incidente petrecute în ultimele săptămâni care au afectat documente ale Biroului Rutier din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti, potrivit News.ro.

„Pentru a putea dispune o măsură disciplinară, trebuie să am o concluzie. Concluzia nu o pot lua….conform Constituţiei, orice om este nevinovat până la proba contrarie. Până nu avem o probă solidă să stabilim într-adevăr dacă a fost sau nu a fost un astfel de eveniment, nu mă pot pronunţa. Procedura disciplinară în cazul poliţiştilor se suspendă în perioada cât este efectuată o cercetare penală cu privire la cauza respectivă”, a răspuns Ginel Preda.

Şeful IPJ Prahova a explicat că inundaţia produsă la finalul săptămânii trecute într-un birou al Poliţiei Rutiere Ploieşti, eveniment în urma căruia mai multe documente ale instituţiei au fost afectate, s-a produs în urma unei greşeli.

„Dintr-o greşeală, acel robinet era lângă un stativ, rafturi şi erau multe dosare şi dintr-o greşeală, când a pus un dosar, s-ar fi atins un pic maneta robinetului. Dar acele documente chiar dacă au fost udate, cu sprijinul colegilor de la Arhivele Naţionale, le-am scos, le-am desfăcut şi ele sunt în proces de uscare, nu sunt atât de multe documente, sunt câteva calupuri de documente, numai ce a fost în partea de jos”, a explicat Ginel Preda.

Şeful IPJ Prahova a fost, de asemenea, întrebat despre documente care au fost scoase tot din sediul Biroului Rutier Ploieşti şi incendiate pe un câmp din apropierea oraşului.

„Din păcate, atunci când am fost la cercetarea la faţa locului, n-am mai găsit decât fragmente mici din câteva documente pe care le-am indisponibilizat şi le-am pus la dispoziţia unităţii de parchet să stabilim ce este cu ele. Dar, încă o dată vă spun, fiind o cauză penală în lucru şi documentele care le-am oprit şi n-au plecat, ele sunt indisponibilizate într-o încăpere. Aşteptăm delegarea procurorului să le desfacem şi să vedem ce este acolo, ce e în ele”, a explicat acesta.

Ginel Preda a precizat că şi conducerea IPJ Prahova vrea să afle ce se întâmplă la Biroul Rutier Ploieşti.

„Asta vrem şi noi să aflăm. Tocmai de aceea am sesizat unitatea de parchet, este în curs de cercetare un dosar penal înregistrat, dosar penal care se află în supravegherea obligatorie a procurorului, în care momentan nu avem lucrători delegaţi până în acest moment. Este o activitate pur procedurală a unităţii de parchet. Încercăm să aflăm şi noi ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost un aspect neinspirat al colegilor noştri sau a fost altceva în spatele acestor activităţi”, a mai afirmat comisarul şef al IPJ Prahova.

