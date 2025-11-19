Poliţia Română şi DIICOT efectuează, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumită generic „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

„Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operaţiuni, Poliţia Română şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acţiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri şi criminalitate informatică”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT.

În întreaga ţară sunt efectuate 216 percheziţii şi urmează a fi puse în aplicare 250 de mandate de aducere.

„Această iniţiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis cele douăm instituţii citate.

Percheziţiile vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

Citește și: Rețea de tip mafiot, destructurată: percheziții în România şi Italia. Patru familii au exploatat sexual zeci de victime

Editor : A.C.