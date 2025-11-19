Live TV

Video Rețea de tip mafiot, destructurată: percheziții în România şi Italia. Patru familii au exploatat sexual zeci de victime

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-11-19 085353
Foto: Poliția Română

Poliţiştii şi procurorii au făcut 25 de percheziţii în România și Italia, vizând o structură de tip mafiot formată din patru familii, care ar fi exploatat sexual, în special în Italia, zeci de victime. Gruparea funcţiona piramidal, cu lideri care controlau transportul, exploatarea şi spălarea banilor, iar anchetatorii estimează că a obţinut peste 1,7 milioane de euro din activitatea infracţională.

„Ieri, 18 noiembrie, în cadrul unei acţiuni comune desfăşurate de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Roma – Direcţia Regională Antimafia, au fost puse în aplicare 25 de mandate de percheziţie domiciliară pe teritoriile României şi Italiei”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT.

Anchetatorii au precizat că o grupare de criminalitate organizată, cu o structură ierarhică de tip piramidal, constituită din peste 30 de cetăţeni români, membri ai patru familii, ar fi acţionat preponderent pe teritoriul Italiei, în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din exploatarea sexuală „la stradă” a mai multor persoane vătămate.

„Cercetările au arătat că primul nivel al grupului infracţional ar fi fost format din membri «în vârstă», care ar fi deţinut autoritatea în cadrul fiecărei familii implicate. Aceştia ar fi constituit factorul decizional al reţelei, având rolul de a coordona atât operaţiunile financiare, cât şi aspectele logistice, din poziţia de lideri, gestionând sumele de bani provenite din exploatarea victimelor”, au precizat anchetatorii.

Potrivit acestora, pentru a ascunde originea ilicită a banilor, sumele trimise din Italia ar fi fost transformate în proprietăţi imobiliare, autoturisme de lux, bijuterii din aur şi alte active costisitoare, menite să ofere o aparenţă de prosperitate legală.

În paralel, liderii ar fi exercitat un control strict asupra activităţilor infracţionale desfăşurate de ceilalţi membri, supervizând transportul victimelor din România în Italia, precum şi metodele de exploatare ale acestora.

„Al doilea palier, de execuţie (constituit din rude de gradul I ale liderilor), ar fi avut rolul de a identifica şi racola victime şi, ulterior, de a le controla activitatea desfăşurată în zonele cunoscute pentru prostituţia stradală, precum Via Palmiro Togliatti şi Via Prenestina. Membrii situaţi pe acest palier ar fi controlat colectiv porţiunile de stradă, acţionând împreună, indiferent de familia de provenienţă”, arată sursele citate.

Folosind metoda loverboy, prezentându-se drept parteneri de încredere sau protectori şi profitând de vulnerabilităţile socio-familiale şi financiare ale victimelor, le-ar fi creat acestora o dependenţă emoţională profundă.

„Pentru a le atrage, membrii grupării ar fi afişat un stil de viaţă opulent şi le-ar fi convins să contribuie financiar la bunăstarea comună, determinându-le să accepte prostituţia ca pe un sacrificiu necesar”, arată anchetatorii.

Aceştia explică faptul că al treilea palier ar fi fost constituit din intermediari, care ar fi recepţionat sumele de bani obţinute din exploatarea sexuală a victimelor, având rolul de a disimula provenienţa sumelor obţinute ilicit.

„Actele de urmărire penală au relevat că, până în prezent, persoanele cercetate ar fi obţinut din activitatea infracţională aproximativ 1,7 milioane de euro. Din investigaţiile efectuate în cadrul echipei comune de anchetă, constituită sub egida EUROJUST şi cu suportul EUROPOL, a rezultat că gruparea de criminalitate organizată ar fi recrutat, transportat, adăpostit şi exploatat peste 30 de persoane vătămate, o parte dintre acestea fiind sub controlul persoanelor cercetate până la data de 18 noiembrie 2025”, arată poliţiştii şi procurorii.

În urma percheziţiilor efectuate pe teritoriile celor două state, au fost descoperite şi ridicate 8 autoturisme de lux, sume de bani în lei, euro, USD, lire sterline şi coroane norvegiene, carduri bancare, 3 pistoale neletale supuse autorizării şi deţinute ilegal, peste 100 de cartuşe, unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.

Marţi şi miercuri, 19 persoane au fost reţinute şi două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bani-lei
1
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
piata rosie din moscova
3
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Eurofighter Typhoon
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane...
Vladimir Putin și Donald Trump
Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui...
Transport militar NATO
UE propune un „sistem de urgență” pentru o desfășurare militară...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din...
Ultimele știri
Incendiu la Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş: 18 persoane au fost evacuate, 7 de la Urgenţă. A ars un tablou electric
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică. „Se scrie istorie”
SUA vând din nou sisteme avansate de apărare aeriană către Taiwan. Unitățile NASAMS au fost testate pe câmpul de luptă din Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Romania vs San Marino fotbal
România, victorie la scor cu San Marino, ultima echipă din clasamentul mondial: 7-1
hackeri cu steagul rusiei
Italia ia în calcul înființarea unei unități de 5.000 de persoane care să combată războiul hibrid
Lynx KF41
Zone Militaire: România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Reacția guvernului
Screenshot 2025-11-18 145313
Mașini de lux vândute în România, declarate furate în UE. Percheziții de amploare în București și trei județe
România fotbal
Preliminariile CM 2026. Ultimul meci al anului, diseară, cu San Marino. Pe cine a lăsat Mircea Lucescu în afara lotului
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, replică devastatoare în războiul cu Traian Băsescu: „Mai bine infractor decât turnător!”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Misterul banilor dispăruți ai lui Dinu Patriciu. Armistițiu în familia defunctului miliardar: începe...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă zilnic pe factură
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi Sport
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista...
Pro FM
Keith Urban, declarații după despărțirea de Nicole Kidman. Ce mărturisiri a făcut după ce a recunocut că se...
Film Now
Cei mai bogați actori din universul Marvel. Starul care conduce detașat clasamentul
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
EXCLUSIV Dezastru la Mica Recalculare a pensiilor. Doar 65.000 decizii emise, sub 10%. Ce probleme sunt?
Digi FM
Când se deschide Târgul de Crăciun București în 2025. Cel mai mare va fi în Piata Constituției
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
Femeile superbe cu care s-a iubit Leonardo DiCaprio. De ce a fost acuzat că are o "obsesie" pentru iubite cu...
UTV
Ilona Brezoianu a născut. Actrița și soțul ei, Andrei, au un băiețel perfect sănătos