Parada militară de 1 Decembrie 2025: Ce evenimente se vor desfășura de Ziua Națională a României în Capitală și în alte orașe din țară

Ziua Națională a României este celebrată anual prin una dintre cele mai impresionante parade din țară. Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul devine centrul principal al ceremoniilor oficiale, găzduind o serie de manifestări cu caracter militar și cultural, în cadrul cărora mii de participanți, tehnică de specialitate și aeronave defilează în fața publicului. Care este programul complet al paradei și ce evenimente sunt organizate de Ziua României în Capitală și în alte orașe din țară.

Ceremonia oficială va avea loc luni, 1 decembrie, la ora 11:00, marcând deschiderea tuturor evenimentelor dedicate Zilei Naționale a României.

Parada militară de 1 Decembrie la București

Anul acesta, la parada militară de 1 Decembrie organizată în București, la Piața Arcul de Triumf, vor participa peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziție statică) și 45 de aeronave.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, alături de militari români, în acest an vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Programul complet al paradei militare de Ziua Națională a României în 2025

Sâmbătă, 29 noiembrie, în București și județul Ilfov, se desfășoară ultimele antrenamente cu aeronave militare la înălțimi joase, parte a pregătirilor pentru parada militară de 1 Decembrie. Zborurile sunt efectuate respectând toate măsurile de siguranță aeriană și cu reducerea impactului fonic asupra populației civile.

De asemenea, între orele 09:00 și 12:00, are loc repetiția generală a paradei în zona Arcului de Triumf, care include survol aerian și 21 de salve de tun trase pe timpul intonării Imnului Național, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, conform tradiției militare. Aceleași momente se vor repeta și pe 1 Decembrie, în ziua paradei oficiale.

Pe 1 decembrie 2025, activitățile sunt programate astfel:

Ora 11:00 - Începerea Paradei Militare în Piața Arcul de Triumf, cu participarea militarilor români și a detașamentelor internaționale;

Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, iar pe navele maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz (ansamblu de drapele sau de lumini pe care le arborează o navă cu ocazia unor solemnități)

În zona Arcului de Triumf va fi amplasată o expoziție de tehnică militară, accesibilă publicului până la ora 14:30, după finalizarea ceremoniei;

În garnizoanele unde sunt dislocate unități militare vor avea loc ceremonii militare și religioase, organizate cu sprijinul autorităților locale. Militarii aflați în teatrele de operații și în misiuni externe vor marca Ziua Națională prin ceremonii și activități specifice. (Sursa: MAPN)

Retragere cu tor țe a Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Evenimentele se vor încheia cu retragerea cu torțe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19:00. Traseul va porni de la Palatul Cercului Militar Național și va continua pe Calea Victoriei, Bulevardul Regina Elisabeta, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bulevardul Eroilor Sanitari, strada Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, Șoseaua Cotroceni, Bulevardul Iuliu Maniu, Bulevardul General Paul Teodorescu și Bulevardul Timișoara, până la sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Evenimente în București de Ziua Națională a României

Ministerul Apărării Naționale organizează luni, 1 Decembrie, în municipiul București, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Ziua va debuta la ora 09:00, la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, cu o ceremonie militară și religioasă de depunere de coroane și jerbe de flori, în memoria eroilor români care și-au jertfit viața pentru împlinirea idealurilor naționale.

Muzeul Național de Istorie a României va fi deschis publicului între orele 09:00 și 17:00, cu acces gratuit, oferind vizitatorilor posibilitatea de a explora colecțiile permanente.

Muzeul Hărților din Capitală își va întâmpina vizitatorii între orele 10:00 și 18:00, respectând programul obișnuit, și va oferi acces gratuit tuturor celor interesați de patrimoniul cartografic al României.

Muzeul Național de Artă al României va permite vizitarea galeriilor permanente și a trei expoziții temporare dedicate Zilei Naționale, astfel încât publicul să se bucure de un program cultural variat pe tot parcursul zilei.

Evenimente organizate de Ziua Națională a României în alte orașe din țară

La Alba Iulia, sărbătoarea include atât manifestări culturale, cât și ceremonii militare și religioase. Programul include:

11:00 - Marea Adunare Națională și primirea soliilor din Cetățile de Scaun;

12:00 - „Te Deum” și focuri de artificii de zi la Esplanada Catedralei Încoronării;

13:15 - va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul „Marii Uniri”.

14:00 - începe ceremonia militară cu defilare de trupe și tehnică de luptă pe Bulevardul 1 Decembrie 1918;

16:00 - Spectacol folcloric;

17:30 - Retragere cu torțe, pe traseul Piața Cetății Alba Carolina, strada Mihai Viteazul, Sala Unirii, Poarta a III-a a Cetăţii Alba Carolina;

20:30 - Spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina.

În Constanța, Ziua Națională va fi marcată prin:

09:00 - 10:00 - Ceremonie militară și religioasă la Monumentul Victoriei;

11:00 - 13:00 - Paradă militară tradițională pe Bulevardul Tomis. (Sursa: de ex: primăria Albia Iulia

Brașovul va marca Ziua Națională printr-o serie de momente tradiționale, militare și artistice. Programul zilei este:

10:00 - Ziua Națională a României sărbătorită de Uniunea Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi, Piața Unirii;

12:00 - Ceremonial militar și religios cu ocazia Zilei Naționale a României – B-dul Eroilor;

18:00 - Spectacol folcloric de Ziua Națională a României;

19:30 - Show de lasere.

La Craiova, manifestările de 1 Decembrie vor include o ceremonie militar-religioasă și defilarea detașamentelor, fără desfășurarea paradei cu tehnică de luptă. Programul evenimentului este:

11:00 - 11:05 - Prezentarea onorului și întâmpinarea oficialităților;

11:05 - 11:10 Intonarea Imnului Național al României;

11:10 - 11:20 Oficierea serviciului religios pentru cinstirea eroilor;

11:25 - 11:35 Depuneri de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza;

11:35 - 12:00 Defilarea și prezentarea onorului.

Editor : M.C.