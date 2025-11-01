Live TV

Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-01T201615.021
Pericol de explozie în Prahova: o casă cu mai multe butelii a fost cuprinsă de flăcări.

Pompierii intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinţă din comuna Fulga, judeţul Prahova. Focul s-a extins rapid pe o suprafaţă de aproximativ 350 de metri pătraţi, iar din cauza prezenţei mai multor butelii există pericol de explozie, informează News.ro.

„Incendiu la o locuinţă particulară în comuna Fulga, satul Fulga de Jos. Ajunşi la locul intervenţiei, pompierii au constatat că incendiul se manifestă generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 350 de metri pătraţi”, a anunţat, sâmbătă seară, ISU Prahova.

Din cauza prezenţei mai multor butelii, există pericol de explozie.

„Progresiv, pentru gestionarea eficientă a evenimentului, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 1 autocisternă, 1 autospecială de primă intervenţie şi comandă şi 1 ambulanţă SMURD”, au precizat pompierii.

Aceştia intervin la faţa locului pentru îndepărtarea pericolului şi stingerea focului.

