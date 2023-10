Raed Arafat reacționează după atacurile teroriste din Israel: Ce s-a întâmplat nu are justificare. Toate vor rămâne ca o pată neagră

Raed Arafat a reacționat după declanșarea războiului, în urma atacurilor teroriste ale Hamas asupra Israelului, spunând că "ce s-a întâmplat în Israel nu poate avea nicio logică sau justificare". Șeful DSU a catalogat tragedia din Israel ca fiind profund greșită, inumană și criminală precizând că "toate cele întâmplate vor rămâne ca o pată neagră, de neuitat, în istoria omenirii". Raed Arafat, de origine palestiniană, s-a născut în Siria, însă a copilărit până la 16 ani în Nablus, Cisiordania, după care a emigrat în România, unde a studiat medicina, hotărând să se stabilească definitiv în țară.

"Am tot citit si auzit comentarii cu varii puncte de vedere despre atrocitatile care au avut loc in Israel. Ce s-a intamplat in Israel nu poate avea nicio logica sau justificare. Ca om in primul rand, dar si ca palestinian de origine si medic care si-a dedicat viata salvarii de vieti, nu pot spune decat ca ce s-a intamplat este profund gresit, este inuman si criminal.

Violenta de orice fel naste violenta, iar cei care cred ca prin uciderea civililor, femeilor, batranilor si copiilor vor gasi solutii pentru cauza lor, gresesc si demonstreaza o abordare primitiva pe care nu o poate accepta nicio religie si nicio persoana rationala! Condoleantele mele se indreapta catre cei care si-au pierdut copii, parintii, fratii, surorile si prietenii in aceste zile.

Toate cele intamplate vor ramane ca o pata neagra, de neuitat, in istoria omenirii!", a scris Raed Arafat pe Facebook.

