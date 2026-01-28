Live TV

Antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a reacționat în urma accidentului rutier din județul Timiș, în care au murit 7 suporteri ai echipei grecești. În exclusivitate pentru DigiSport, antrenorul român îi asigură pe suporteri că echipa este alături de familiile îndurerate. Clubul PAOK va plăti pentru repatrierea trupurilor celor decedați.

 Tragedia s-a petrecut aproape de Lugoj, pe DN6, când un microbuz în care se aflau zece oameni, toți fani ai grupării din Salonic, a intrat într-o depășire, nu a mai reușit să revină pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un TIR, care venea din sens opus. Șapte persoane au decedat, iar trei au fost rănite.

La câteva ore de la accident, Răzvan Lucescu a oferit o reacție pentru Digi Sport. Gândurile antrenorului român s-au îndreptat către familiile celor decedați:

E într-adevăr o tragedie imensă. Probabil că în România nu s-a percepe la fel ca aici. Să știi că PAOK e ceva special, toți cei care susțin echipa se consideră o familie imensă. Când apar astfel de situații, se resimte enorm, se trăiește la cote maxime, tristețea e imensă. Pe lângă trăirile acestor oameni, există familiile. Nu vreau să mă gândesc, îmi pare atât de rău pentru ceea ce trăiesc în aceste momente. Nu putem decât să fim cu sufletul alături de ei. Pe de altă parte, sunt tineri, e păcat. Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta. Toți cei care sunt parte trebuie să aibă forța să meargă înainte, iar noi, cei care suntem lângă ei, să-i susținem din toate punctele de vedere”, a transmis Răzvan Lucescu.

În cursul serii de marți, antrenorul a mers la stadionul Toumba” pentru a depune o coroană de flori în memoria fanilor care și-au pierdut viața, mai anunță Digi Sport.

Editor : C.A.

