Live TV

Video Record de pelerini la Iași și cozi uriașe la racla Sfintei Parascheva. Mii de credincioși au format un rând de patru kilometri

Data publicării:
ID321323_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât şi a sărmanilor. Sursa foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Peste 100.000 de oameni au venit în aceste zile la Iași, pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul de pelerini s-a întins pe o distanță de patru kilometri, iar timpul de așteptare a depășit opt ore. Credincioșii spun că vin cu sufletul plin de credință și speranță, așa cum o fac în fiecare an, în preajma hramului din 14 octombrie.

Numărul credincioșilor care și-au dorit să spună o rugăciune în fața raclei Sfintei Parascheva a tot crescut de la o zi la alta. Ca să ajungi la raclă ai totuși nevoie de răbdare.

„Distanța rândului de închinare este la niște cote pe care nu-mi aduc aminte să le fi înregistrat în anii trecuți. Sunt peste 4km, 4,5km”, a spus Lucian Apopei, director de comunicare al Episcopiei Iașilor.

Printre pelerini s-a aflat și Părintele Sofian de la Mănăstire Sihăstria din Neamț: „Eu am o situație mai specială. Sunt nevăzător de naștere, dar am venit soroc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Nu pentru vederea ochilor, am venit să o rog pentru lumina ochilor sufletești”. Părintele Sofian este absolvent de drept, psihologie și teologie. Face acest pelerinaj la Iași din copilărie.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi străinătate.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sf. Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât şi a sărmanilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea şi s-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
3
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
bancnote false 100 euro prop copy
4
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Digi Sport
"Nu vor uita niciodată!". Ce s-a întâmplat când fotbaliștii Austriei au ajuns la hotelul din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De...
femeie frig primavara vreme rece
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi...
doctor, cezariana, nastere
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia...
tanara certata la locul de munca
Piața muncii, o provocare pentru tineri. Acuzați că nu vor să...
Ultimele știri
Care sunt principalele probleme ale Bucureștiului. Stelian Bujduveanu: Sunt anumite restanțe din cauza subfinanțării
Invitația adresată de Electrica lui Charlie Ottley, după ce a stat trei zile fără curent, iar ministrul Energiei a cerut să cadă capete
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
IASI - SARBATOAREA SFINTEI PARASCHEVA - PREGATRI - 07 OCT 2025
Pelerinaj la Iași: Zeci de mii de credincioși stau la rând și 10 ore pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva
o tanara miroase cafeaua
Meseriile precum „nasul vinului” sau „nasul cafelei” devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv
pelerinaj sf parascheva
Zeci de mii de credincioși, la racla Sfintei Parascheva. Cât costă să fii pelerin în vremuri de criză: „Nu contează nimic material”
485148059_1070457835100998_6967341323833510674_n
Spitalul „Sf Maria” din Iași, unde au murit șapte copii, are un nou director interimar. Primul și-a dat demisia după numai o săptămână
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2025. Inquam Photos /Casian Mitu
A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025. Moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse la Iași
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Aparatul ”minune”, care costă 5.000 de euro, pe care soția lui Florinel Coman l-a luat cu ea tocmai în Qatar...
Adevărul
Regulile privind pensia anticipată ar putea fi schimbate în pachetul 3 de măsuri. CALCULATORUL vârstei de...
Playtech
Tabel: Cât te costă lunar o mașină electrică față de una pe benzină sau motorină. Calcul complet cu taxe și...
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 63 de ani. Femeia care a impresionat o lume întreagă în 2009 și a devenit un star...
Film Now
Diane Keaton nu știa nimic despre "Nașul" când a primit rolul care a consacrat-o: "Nu aveam idee despre ce e...
Adevarul
Trei delicii gătite în Basarabia pe care trebuie să le guști măcar odată în viață. Rețetele unora dintre cele...
Newsweek
1000 lei în plus la pensie pentru plata facturilor. Guvernul are 3 scheme de ajutor. Cum accesezi?
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
O poiană din Finlanda a devenit ring de lupte pentru doi urși. Imaginile cu uriașii blănoși sunt virale
Film Now
Diane Keaton nu a fost căsătorită niciodată, dar avea doi copii. S-a iubit cu bărbați celebri, printre care...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu