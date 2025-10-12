Peste 100.000 de oameni au venit în aceste zile la Iași, pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva. Rândul de pelerini s-a întins pe o distanță de patru kilometri, iar timpul de așteptare a depășit opt ore. Credincioșii spun că vin cu sufletul plin de credință și speranță, așa cum o fac în fiecare an, în preajma hramului din 14 octombrie.

Numărul credincioșilor care și-au dorit să spună o rugăciune în fața raclei Sfintei Parascheva a tot crescut de la o zi la alta. Ca să ajungi la raclă ai totuși nevoie de răbdare.

„Distanța rândului de închinare este la niște cote pe care nu-mi aduc aminte să le fi înregistrat în anii trecuți. Sunt peste 4km, 4,5km”, a spus Lucian Apopei, director de comunicare al Episcopiei Iașilor.

Printre pelerini s-a aflat și Părintele Sofian de la Mănăstire Sihăstria din Neamț: „Eu am o situație mai specială. Sunt nevăzător de naștere, dar am venit soroc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Nu pentru vederea ochilor, am venit să o rog pentru lumina ochilor sufletești”. Părintele Sofian este absolvent de drept, psihologie și teologie. Face acest pelerinaj la Iași din copilărie.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi străinătate.

Credincioşii care vin zilele acestea la Iaşi în pelerinaj la Sf. Parascheva au prilejul de a se închina şi la moaştele Sfântului Grigorie Palama, care au fost aduse, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de o delegaţie din Grecia, condusă de IPS Filoteos, mitropolitul Tesalonicului.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, numită în popor Sfânta Vineri, este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei, cât şi a sărmanilor. Ea a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea şi s-a născut în Epivat (azi Boiados), în Tracia, pe ţărmul Mării Marmara, în apropiere de Constantinopol.

