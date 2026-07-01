Live TV

News Alert RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina: risc de cădere a unor obiecte din aer

Data actualizării: Data publicării:
drona sahed reuters
Dronă Shahed. Foto: REUTERS/Roman Petushkov
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 14:24, tulcenii au fost informaţi cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să se protejeze.

roalert-tl-850x478
RO-Alert în Tulcea, 1 iulie 2026. Foto: Radio România Constanța

Cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, autoritățile recomandă ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereți exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori.”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert.

Durata alertei extreme este de 90 de minute.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
2
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
soldati-rusi-in uniforma
3
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
4
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
calin georgescu la tribunal
5
Dosarul tentativei de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și Potra, amânat de...
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Digi Sport
Serena Williams, gest urât după ce a fost eliminată de la Wimbledon chiar în runda inaugurală
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ucraina atac
Ucraina cere sprijin militar de miliarde de euro pentru a avansa pe câmpul de luptă. Mihailo Fedorov: „Trebuie să ținem Rusia pe fugă”
dubna satelit rusia
„Abonatul se află în afara ariei de acoperire”. Ucraina anunță că a lovit din nou un mare nod de comunicații prin satelit al Rusiei
Vladimir Putin la o paradă militară
„Opțiunea Ceaușescu” și trădarea Chinei: Care sunt marile amenințări la adresa lui Putin și ce semne prevestesc sfârșitul regimului său
Ukraine's 141st Infantry Brigade Operates In Zaporizhzhia Region
Ucraina anunță că a atacat două poduri importante pentru Rusia, situate în Zaporojie şi Crimeea
photo-collage.png - 2026-06-30T115909.215
Momentul în care militarii detonează drona cu încărcătură explozivă descoperită în Tulcea
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
„Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii...
Ploaie torentiala si rafale puternice de vant pe durata unei avertizari meteorologice de cod portocaliu, Timisoara, 23 iunie 2026
Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și...
sorin grindeanu PSD
Grindeanu ezită să spună dacă aleșii AUR sunt extremiști: „Nu pot să...
Ultimele știri
Doi elevi din Târgu-Jiu au dat a doua probă a Bac-ului din spital: ambii au fost operați de urgență. Ce vor face la proba de joi
Viorel Pașca și alte două persoane au fost reținute de DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Avocat: Se declară nevinovat
Germania cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată viața Ilenei Lazariuc după divorțul de Ion Ion Țiriac: "Am pus familia pe primul loc". Mărturisiri...
Cancan
Ileana Sterp A DIVORȚAT de soțul ei, Daniel. A făcut anunțul trist în urmă cu câteva minute: 'Eu și soțul...
Fanatik.ro
Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Modul original în care Ionuț Radu și-a anunțat revenirea la Celta Vigo din vacanță. Cât de ”gras” este...
Adevărul
Avertisment fără precedent al unui general NATO: „Ucraina doboară 600-700 de drone pe seară. Fără pregătire...
Playtech
Cum poți primi despăgubire dacă mașina ți-a fost avariată de furtună. Nu trebuie să ai CASCO, pași de urmat
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp a spus "DA" și e gata să revină pe bancă
Pro FM
Dua Lipa și-a cucerit fanii cu cele mai intime imagini din luna de miere. S-a lăsat pozată goală în cadă și...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Pericolul ascuns de pe litoralul românesc. Avertismentul unui paleoclimatolog despre mările Terrei
Newsweek
Ce pensie frumoasă a primit o pensionară după 37 de ani munciți. De ce a luat și 1.000 lei bonus?
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Reese Witherspoon, mai îndrăgostită ca niciodată la 50 de ani. Secretul relației cu un finanțist german de...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...