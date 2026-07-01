Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri după-amiază, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

În mesajul de alertă extremă transmis la ora 14:24, tulcenii au fost informaţi cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să se protejeze.

RO-Alert în Tulcea, 1 iulie 2026. Foto: Radio România Constanța

Cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui astfel de spațiu, autoritățile recomandă ca oamenii să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereți exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori.”, se arată în mesajul transmis prin sistemul RO-Alert.

Durata alertei extreme este de 90 de minute.

Editor : Ș.R.