Alertă în județul Tulcea, după ce un localnic a descoperit pe un câmp resturi metalice și a sunat la 112. Militari ai Serviciului Român de Informații și ai Armatei României au ajuns la fața locului și au stabilit că este vorba despre resturi de dronă. Potrivit primelor informații, aparatul ar fi posibil de proveniență rusească, iar în urma verificărilor s-a decis detonarea acestuia din cauza riscului de explozie.

Autoritățile au decis ca drona să fie detonată controlat în perioada următoare, considerând că este prea riscant ca aparatul să fie mutat, din cauza posibilității de a avea explozibil la bord.

Din informațiile disponibile până în acest moment, cel mai probabil este vorba despre o dronă rusească, care ar fi intrat în spațiul aerian al României săptămâna trecută.

Potrivit primelor informații, aparatul de zbor nu s-ar fi prăbușit în ultimele ore, ci ar putea avea legătură cu atacul puternic lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în urmă cu câteva zile.

Este un nou incident care are loc pe teritoriul României, după ce în ultimele două luni mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit. Într-unul dintre cazuri, unul dintre aceste aparate a explodat într-un bloc din Galați.

Editor : Ș.A.