Live TV

Video Alertă în Tulcea: resturi de dronă găsite pe un câmp. Militarii au decis detonarea din cauza riscului de explozie

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-06-30T103822.874
Dronă descoperită în județul Tulcea. Foto: Ziarul de Tulcea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Alertă în județul Tulcea, după ce un localnic a descoperit pe un câmp resturi metalice și a sunat la 112. Militari ai Serviciului Român de Informații și ai Armatei României au ajuns la fața locului și au stabilit că este vorba despre resturi de dronă. Potrivit primelor informații, aparatul ar fi posibil de proveniență rusească, iar în urma verificărilor s-a decis detonarea acestuia din cauza riscului de explozie.

Autoritățile au decis ca drona să fie detonată controlat în perioada următoare, considerând că este prea riscant ca aparatul să fie mutat, din cauza posibilității de a avea explozibil la bord.

Din informațiile disponibile până în acest moment, cel mai probabil este vorba despre o dronă rusească, care ar fi intrat în spațiul aerian al României săptămâna trecută.

Potrivit primelor informații, aparatul de zbor nu s-ar fi prăbușit în ultimele ore, ci ar putea avea legătură cu atacul puternic lansat de Federația Rusă asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în urmă cu câteva zile.

Este un nou incident care are loc pe teritoriul României, după ce în ultimele două luni mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian românesc și s-au prăbușit. Într-unul dintre cazuri, unul dintre aceste aparate a explodat într-un bloc din Galați.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
termometru si furtuni
4
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
5
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Digi Sport
OUT! Germania i-a găsit rapid înlocuitor lui Julian Nagelsmann: un nume uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Drona rusească a provocat distrugeri masive în apartamentul de la ultimul eta al blocului pe care s-a prăbușit.
O lună de la incidentul cu drona rusească care a lovit un bloc din Galați. Cine a acoperit pagubele într-un caz unic în România
N2ZiYWNiMmMxMWQ0Njc4ZGNhZjUyNDZlNQ==.thumb
Rusia a lansat noi atacuri lângă granița României, a fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea. Anunțul MApN
merops
MApN anunță că sistemul anti-dronă Merops, trimis de SUA, a fost integrat în dispozitivul de apărare al Armatei. Cum funcționează
Drona navala in portul constanta
Nicuşor Dan anunţă noi discuţii cu oficialii ucraineni pe tema dronei din Portul Constanţa: O să venim cu mult mai multe informaţii
consiliul european
Consiliul European condamnă incidentul cu drona rusească prăbușită în România. Nicușor Dan: Discuțiile continuă în Polonia
Recomandările redacţiei
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
China l-a îndemnat „insistent” pe Putin să reia negocierile privind...
bărbat care stă lângă fântânile din București
Cod roșu de caniculă în toată țara, mai puțin județele Tulcea și...
Ultimele știri
„România a jucat un rol esențial în evitarea unei crize alimentare globale”, susține trimisul lui Trump la București
Zelenski îl ironizează pe Putin: A încercat de 15 ori să cucerească Donbasul și a eșuat
Furtuni după caniculă: Acoperișuri smulse, copaci doborâți și mașini avariate. Pompierii au intervenit în 6 județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
poluare jiu defileu
Dosar penal după poluarea masivă a Jiului: Apele Române cer tragerea la răspundere penală a conducerii...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Probleme în paradis pentru Hugh Jackman și Sutton Foster. Apropiații rup tăcerea: „Nu este o relație fericită...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...