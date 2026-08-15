Un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm în Olimp. Bucata de dronă a fost ridicată de specialişti pentru a fi analizată

Un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm, sâmbătă, în Olimp, iar acesta a fost observat de un salvamar care a anunţat autorităţile. Bucata de dronă a fost ridicată de specialişti, care urmează să o analizeze.

Un nou fragment de dronă a fost observat pe litoral. Un salvamar din Olimp a văzut, sâmbătă, un obiect care plutea pe mare în apropierea ţărmului, iar acesta a fost adus apoi de valuri la ţărm. Bărbatul a anunţat apoi autorităţile.

Specialiştii au venit pe plajă şi au ridicat obiectul respectiv, pe care urmează să îl analizeze şi să stabilească provenienţa dronei.

Tot astăzi, o dronă descoperită vineri în zona localității Plauru, jud. Tulcea, a fost distrusă prin detonare, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă. „Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit MApN, care a publicat și un video scurt cu detonarea.



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Editor : Sebastian Eduard