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Un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm în Olimp. Bucata de dronă a fost ridicată de specialişti pentru a fi analizată

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marea neagra
Sursa foto: captură Digi24
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Un fragment de dronă a fost adus de valuri la ţărm, sâmbătă, în Olimp, iar acesta a fost observat de un salvamar care a anunţat autorităţile. Bucata de dronă a fost ridicată de specialişti, care urmează să o analizeze.

Un nou fragment de dronă a fost observat pe litoral. Un salvamar din Olimp a văzut, sâmbătă, un obiect care plutea pe mare în apropierea ţărmului, iar acesta a fost adus apoi de valuri la ţărm. Bărbatul a anunţat apoi autorităţile.
 
Specialiştii au venit pe plajă şi au ridicat obiectul respectiv, pe care urmează să îl analizeze şi să stabilească provenienţa dronei. 

Tot astăzi, o dronă descoperită vineri în zona localității Plauru, jud. Tulcea, a fost distrusă prin detonare, a anunțat Ministerul Apărării Naționale sâmbătă. „Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale”, potrivit MApN, care a publicat și un video scurt cu detonarea.

(Știre în curs de actualizare)

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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