Amenințarea lui Putin determină Germania să ia o măsură radicală. „Ne-am bazat prea mult pe partenerii noștri”

Guvernul cancelarului german Friedrich Merz ia măsuri pentru a transforma agenția de informații externe a țării într-o armă mai puternică, menită să contracareze amenințările tot mai mari din partea adversarilor, printre care se numără și președintele rus Vladimir Putin, scrie Politico. Reforma survine într-un moment în care Berlinul se confruntă cu o amenințare hibridă din ce în ce mai mare din partea Moscovei și încearcă să-și reducă dependența de schimbul de informații cu SUA.

Miniștrii din cabinetul cancelarului Merz au adoptat miercuri reforma serviciilor de informații, marcând un pas important în planurile de lungă durată de consolidare a agențiilor de informații ale țării prin acordarea de noi competențe extinse spionilor.

Conform reformei propuse, spionii care lucrează pentru agenția germană de informații externe, BND, ar putea desfășura acțiuni de sabotaj, operațiuni cibernetice ofensive și operațiuni de spionaj mai agresive.

Până în prezent, spionii s-au limitat la operațiuni de culegere de informații, din cauza restricțiilor intenționate instituite după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.

Însă, pe fondul creșterii amenințării reprezentate de operațiunile de sabotaj și de influență din partea Rusiei - precum și al îngrijorărilor că președintele SUA, Donald Trump, ar putea suspenda sau utiliza în propriul interes schimbul de informații de care Germania depinde în mare măsură -, guvernul condus de Merz a luat măsuri pentru a promova o consolidare istorică a aparatului de informații externe al țării.

„Suntem ținta zilnică a activităților de spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice și acțiuni sub acoperire din partea unor puteri străine, menite să destabilizeze Germania, să aducă prejudicii țării noastre și să provoace schimbări politice și sociale în țara noastră”, a declarat ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, în fața jurnaliștilor, după ședința de guvern de la Berlin, potrivit Politico.

„Misiunea noastră este să adaptăm în permanență mandatul de protecție al statului la aceste noi scenarii de amenințare”, a adăugat el.

„Suntem pur și simplu prea dependenți”

Reformele trebuie încă să fie aprobate de ambele camere ale parlamentului înainte de a intra în vigoare până în 2027.

Nina Warken, șefa cancelariei care supraveghează reformele BND, a sugerat că Germania nu-și mai poate permite să se bazeze atât de mult pe aliații străini pentru operațiuni sofisticate de informații pe care de mult timp nu a mai fost în măsură să le desfășoare singură.

„Până în prezent - și acest lucru trebuie afirmat în mod obiectiv - ne-am bazat prea mult, în prea multe domenii legate de securitate, pe partenerii noștri pentru a ne asigura securitatea”, a spus Warken.

„Pe scurt, suntem pur și simplu prea dependenți de sprijinul serviciilor de informații ale altor țări. Iar în prea multe domenii, această asistență este o stradă cu sens unic.”

Serviciul german de informații externe din perioada postbelică a fost înființat în 1956, cu mult mai multe restricții legale decât agențiile de informații din alte țări. Aceste restricții au avut ca efect secundar faptul că Germania a devenit deosebit de dependentă de SUA în ceea ce privește culegerea de informații.

Având în vedere amenințarea tot mai mare din partea Rusiei, politicieni de seamă susțin acum că a sosit momentul ca serviciile secrete germane să primească capacitatea de a riposta mai puternic. Acest argument a căpătat o nouă urgență în urma semnalării, săptămâna trecută, a unei drone încărcate cu explozibili la Aeroportul Leipzig-Halle din estul Germaniei, care a fost găsită în apropierea unui avion ucrainean de tip Antonov folosit pentru transportul de muniție.

Dobrindt, în declarațiile sale de după incident, s-a abținut să numească Rusia drept responsabilă pentru incursiunea dronei, dar a afirmat că „o amenințare hibridă este evidentă” și că astfel de pericole nu provin de la amatori, ci sunt „adesea legate de puteri străine”. Miercuri, el a declarat că rezultatele anchetei privind incidentul cu drona nu au fost încă făcute publice.

„Extindem capacitățile tehnice”

Securitatea Germaniei „s-a deteriorat semnificativ” în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, potrivit unui raport al agenției de informații interne a țării din anul trecut.

Reforma serviciilor de informații din Germania ar permite autorităților să răspundă în mod activ la amenințări hibride, precum incidentul cu drona de la Leipzig.

Măsurile ar putea varia de la demascarea celor implicați sau distrugerea bunurilor acestora până la sabotarea explozibililor înainte de un atac sau furnizarea de informații false adversarilor după atac, conform reformei propuse.

Orice răspuns ar trebui să fie direct legat de incidentul inițial și nu ar putea pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor.

„Extindem capacitățile tehnice ale serviciilor de informații și le acordăm competențe active, operaționale”, a declarat Dobrindt.

„Nu este vorba doar de a permite serviciilor să vadă și să audă mai bine în viitor și să analizeze informațiile mai rapid. Mai presus de toate, este vorba de a putea lua măsuri active împotriva atacatorilor și adversarilor noștri.”

Conform reformei propuse, BND va fi, de asemenea, supus unor restricții mai puține în materie de protecție a datelor, ceea ce îi va permite să utilizeze mai intens instrumente precum inteligența artificială și recunoașterea facială, precum și să stocheze datele pe perioade mai lungi de timp.

De asemenea, agenția urmează să primească mai multe fonduri în următorii ani. Guvernul condus de Merz a majorat bugetul agenției cu aproximativ 26%, ajungând la 1,51 miliarde de euro în acest an.

Editor : B.P.