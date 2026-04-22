Scandal într-un avion care urma să decoleze spre Madrid, din Craiova. Un bărbat a fost dat jos pentru că a înjurat echipajul

Un incident grav a avut loc într-un avion pe ruta Craiova-Madrid. Un bărbat a început să facă scandal și a început să le adreseze injurii la adresa membrilor echipajului și celorlalți pasageri. Polițiștii de la Transporturi Aeriene și de la punctul de frontieră au intervenit în aeronavă, iar în timp ce îl chestionau, polițiștii și-au dat seama că bărbatul era și beat.

Incidentul a avut loc în timp ce aeronava urma să decoleze către Madrid din Craiova.

Echipajul de bord și pasagerii au cerut ajutorul polițiștilor de la Transporturi Aeriene din Craiova, pentru că unul dintre pasageri a urcat băut în avion, a făcut scandal și i-a jignit pe oamenii de la bordul acestui avion.

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani. Acesta a fost sancționat de către oamenii legii pentru gestul lui.

