Sfântul Ioan Gură de Aur 2025, sărbătorit pe 13 noiembrie. Cum explică preotul superstiția celor 13 zile de ghinion

Sfântul Ioan Gură de Aur 2025. Foto Getty Images
Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur Recomandarea preotului pentru ziua de 13 noiembrie, de Sfântul Ioan Gură de Aur

Sfântul Ioan Gură de Aur, marcat în calendarul ortodox cu cruce neagră, este prăznuit în fiecare an pe 13 noiembrie. Este considerat unul dintre cei mai importanți sfinți părinți ai bisericii ortodoxe și este renumit pentru predicile sale pline de înțelepciune și putere, care i-au adus renumele de „Gură de Aur”.

În tradiția populară, ziua de 13 noiembrie marchează atât prăznuirea Sfântului Ioan Gură de Aur, cât și Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. 

Cine a fost Sfântul Ioan Gură de Aur

„Sfântul Ioan Gură de Aur, alături de Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie Teologul, este considerat unul dintre cei mai mari dascăli și ierarhi ai bisericii ortodoxe. El este autorul Liturghiei care îi poartă numele, folosită în majoritatea zilelor anului bisericesc.

Numele său, Ioan Hrisostom, provine din limba greacă și este tradus prin „gură de aur”, făcând referire la talentul său deosebit de a predica. Sfântul Ioan ținea patru predici pe zi, atât pentru cei care se pregăteau pentru botez, cât și pentru credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie, câștigând astfel renumele care a rămas peste veacuri.”, a explicat pentru Digi24.ro părintele Marin Sebastian

Sfântul Ioan Gură de Aur este cinstit în calendarul ortodox și în zilele de 27 ianuarie (Aducerea moaștelor Sfântului Ioan Gura de Aur) și 30 ianuarie (Sfinții Trei Ierarhi). 

Recomandarea preotului pentru ziua de 13 noiembrie, de Sfântul Ioan Gură de Aur

‘’În această zi, credincioșii sunt chemați să participe la Sfânta Liturghie, ca semn de recunoștință față de Sfântul Ioan Gură de Aur, autorul acestei slujbe și unul dintre cei mai importanți dascăli ai bisericii. Participarea la slujbă nu este numai un gest religios, ci și o modalitate de a aprofunda învățăturile de credință și de a urma exemplul vieții pline de dăruire și înțelepciune al Sfântului Ioan.

Totodată, ziua de 13 noiembrie este prilej de reflecție asupra păcii și armoniei în familie. Este recomandat să evităm certurile și conflictele, pentru că orice tensiune poate atrage, potrivit superstițiilor populare, o perioadă de 13 zile marcată de evenimente neplăcute sau de ghinion. Astfel, respectul și răbdarea devin nu numai virtuți spirituale, ci și elemente esențiale pentru buna conviețuire și liniștea sufletească a credincioșilor.’’, a mai precizat preotul Marin Sebastian

