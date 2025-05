Sindicaliștii Damen Mangalia protestează, vineri, la București. O delegație va fi primită de ministrul Economiei

O delegaţie a Sindicatului Liber Navalistul (SLN) va fi primită, vineri, de către ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Bogdan Ivan, a declarat preşedintele SLN, Laurenţiu Gobeajă, potrivit Agerpres. Sindicaliștii organizează, vineri, două acţiuni de protest, în faţa Ministerului Economiei şi în faţa Guvernului, în contextul agravării situaţiei de la Damen Shipyards Mangalia (DSMa), cel mai mare şantier naval din România.

„Domnul ministru mi-a comunicat aseară că, deşi avea planificată o altă întrevedere la Braşov, se va întâlni cu noi. Va fi o delegaţie de 10-15 persoane şi vom avea un dialog. Am pregătit şi un memoriu pe care îl vom depune şi la registratura Ministerului Economiei şi la Guvern", a spus Laurenţiu Gobeajă.

El a adăugat că mizează pe circa 200 de membri de sindicat la protestul organizat în Bucureşti.

„Domnul ministru a promis şase investitori, că în două-trei săptămâni se rezolvă. De la protestul precedent din 7 februarie au trecut trei luni, nu două-trei săptămâni şi situaţia a devenit mai gravă. Este a doua lună de când salariaţii n-au mai primit salariile, decât parţial, doar 60% s-a plătit. Nu au primit primă de Paşte, n-au primit ajutoare de înmormântare pentru cei care au avut membri ai familiei decedaţi în perioada asta, nu au primit tichete de masă. Ne-a promis că din luna august o să fie bine. Nici nu ştim dacă o să mai fie acelaşi ministru. Ne promite de prea mult timp că o să fie bine, dar nu putem să-l credem la nesfârşit", a afirmat liderul sindical.

Şantierul Naval 2 Mai din Mangalia are acum oportunităţi clare de dezvoltare pe termen lung, care să păstreze locurile de muncă ale oamenilor şi şantierul funcţional, a susţinut joi ministrul Economiei, Bogdan Ivan, după ce reprezentanţii Sindicatului Navalistul au anunţat proteste în Capitală pentru ziua de vineri.

Ministrul Ivan: „Prin acţiuni decisive, am găsit soluţii concrete”

Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, ministrul Bogdan Ivan precizează că, în luna februarie a acestui an, i-a primit pe navalişti la Ministerul Economiei, a ascultat nemulţumirile reprezentanţilor sindicali şi a discutat cu liderii companiilor implicate.

„Prin acţiuni decisive, am găsit soluţii concrete pentru a continua munca pe şantierul naval din Mangalia: peste 800 de angajaţi activi vor primi salariile în două tranşe: 60% din sumă va fi plătită în perioada 12-16 mai, iar restul de 40% la finalul lunii, între 26 şi 30 mai. Am identificat 13 proiecte suplimentare de reparaţii navale, care vor începe de îndată, pentru a susţine redresarea financiară a companiei - vom acoperi astfel costurile operaţionale şi vom asigura reluarea plăţilor restante începând cu luna august. Am semnat deja un contract de reparaţii pentru 4 nave portcontainer ale companiei Mediterranean Shipping Company, lider mondial în domeniul transportului maritim. Mâine dimineaţă, îi voi primi din nou la minister pe reprezentaţii sindicali. Avem acum oportunităţi clare de dezvoltare pe termen lung, care să păstreze locurile de muncă ale oamenilor şi şantierul funcţional", a scris Bogdan Ivan.

Sindicatul Liber Navalistul (SLN) cere acţiuni urgente din partea statului român pentru redresarea şantierului naval din Mangalia, aflat în insolvenţă şi cu activitatea suspendată temporar din iunie 2024.

Proteste în Capitală

Protestele sunt programate în intervalul orar 11:30 - 13:30 la Ministerul Economiei şi 13:30 - 15:00 la Guvern.

„Scopul protestelor: transmiterea unui apel disperat către reprezentanţii statului român pentru a interveni urgent în sprijinul acestui obiectiv strategic aflat în pragul colapsului. Contextul actual: activitatea şantierului este întreruptă de peste 11 luni (din iunie 2024); majoritatea angajaţilor se află în şomaj tehnic; drepturile salariale aferente ultimelor două luni nu au fost achitate; prima de Paşte şi alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă nu au fost acordate; salariile compensatorii pentru angajaţii disponibilizaţi au fost plătite doar parţial; doar o parte dintre angajaţii implicaţi în lucrări de reparaţii nave şi cei delegaţi în alte şantiere navale din România au fost plătiţi, şi aceştia cu întârziere şi parţial; există riscul ca nici în această lună şi nici în lunile următoare să nu se poată achita salariile, în lipsa unor măsuri concrete de sprijin", se menţionează într-un comunicat al sindicatului, dat publicităţii la începutul săptămânii.

SLN solicită de urgenţă plata integrală a salariilor restante şi a drepturilor prevăzute în CCM, sprijin guvernamental real şi imediat pentru finanţarea activităţii şantierului, încheierea unui nou contract de asociere cu un investitor serios şi competent, elaborarea şi aplicarea unei strategii clare pentru salvarea şi relansarea acestui obiectiv strategic.

