Asteroidul 2024 YR4 ar putea lovi Luna în 2032, potrivit unui studiu care se bazează pe 10.000 de simulări. Consecințele pentru Pământ

Un studiu recent publicat sugerează că asteroidul 2024 YR4, cu o diametru de aproximativ 60 de metri, are o probabilitate de 4,3% să lovească Luna pe 22 decembrie 2032, un eveniment care ar putea declanșa o strălucire lunară vizibilă de pe Pământ și ar putea declanșa o activitate meteorică puternică în săptămânile următoare.

Asteroidul a fost descoperit la sfârșitul lunii decembrie 2024 și a atras inițial atenția globală după ce calculele inițiale au sugerat un risc record de impact cu Pământul pentru un obiect de această dimensiune, scrie Scientific American.

Actualizările ulterioare ale traiectoriei au exclus orice pericol pentru Pământ, dar cercetătorii au confirmat o posibilitate persistentă de coliziune cu Luna. Pentru a evalua acest risc, oamenii de știință au efectuat 10.000 de simulări orbitale, cartografiind zonele de impact probabile și analizând interacțiunile gravitaționale complexe dintre Pământ, Lună și Soare.

Modelele indică faptul că, în cazul unui impact, acesta ar lovi un coridor de 3.000 de kilometri la nord de craterul Tycho al Lunii, eliberând o energie echivalentă cu aproximativ 6,5 milioane de tone de TNT, ceea ce l-ar face cel mai puternic impact lunar modelat vreodată în era modernă. Coliziunea ar produce o lumină comparabilă ca strălucire cu Venus pe cerul nopții, care ar dura câteva minute și ar fi clar vizibilă timp de cel puțin 10 secunde. Deși lumina soarelui ar limita vizibilitatea cu ochiul liber în majoritatea scenariilor, lumina ar rămâne detectabilă cu telescoape de amatori, indiferent de locul exact al impactului.

Resturi orbitale și mici meteoriți

Dincolo de fulgerul inițial, impactul ar putea arunca până la 100 de milioane de kilograme de material lunar, o parte din acesta scăpând gravitației Lunii și călătorind spre Pământ. Cercetătorii spun că aceste resturi ar putea genera „super furtuni de meteoriți” în atmosfera Pământului între două și 100 de zile după coliziune, oferind o șansă fără precedent de a observa cum un impact lunar major influențează sistemul Pământ-Lună.

Experiment natural rar

Deși scenariul rămâne incert, oamenii de știință subliniază că un impact previzibil de acest fel ar reprezenta un experiment natural rar, cu potențialul de a extinde în mod semnificativ înțelegerea modului în care corpurile celeste mici se ciocnesc și modul în care aceste procese se conectează la efecte mai ample în cadrul sistemului Pământ-Lună. Potrivit autorilor studiului, un astfel de eveniment ar permite cercetătorilor să valideze modelele teoretice utilizate pentru a prezice daunele cauzate de impact, dispersarea resturilor și efectele secundare asociate coliziunilor spațiale.

Dacă s-ar produce, impactul ar transforma temporar sistemul Pământ-Lună într-un laborator natural la scară largă, furnizând date observaționale care sunt rareori disponibile pentru știința planetară modernă.

În ciuda probabilității relativ scăzute, cercetătorii continuă să monitorizeze îndeaproape asteroidul 2024 YR4, rafinând modelele de traiectorie și așteptând observații viitoare care ar putea reduce și mai mult incertitudinile legate de potențiala coliziune.

Editor : Sebastian Eduard