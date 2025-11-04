Live TV

Video Un avion a rămas blocat pe pista aeroportului din Cluj, după aterizare. Unul dintre piloți a fost luat cu ambulanța, inconștient

Aterizările şi decolările de la Cluj au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare. Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie deocamdată exact ce a păţit. Două avioane au fost direcţionate către Sibiu, unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj.

Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte avioane să aterizeze la Sibiu.

Avionul venea de la Beagamo şi a rămas pe pistă după aterizare.

Potrivit BoardingPass, site specializat în ştiri din aviaţie, citat de News.ro, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este „incapacitat”. Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Zborul retur către Beagamo a plecat la ora 02:58, cu peste trei ore întârziere şi echipaj sosit de la Bucureşti.

