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Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a sechestrat o fată de 11 ani în toaleta unei benzinării din Brașov

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barbat cu mainile incatusate la spate
Foto: GettyImages
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Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost arestat preventiv într-un dosar în care este inculpat pentru lipsire de libertate în mod ilegal. El este anchetat după ce a sechestrat o fată de 11 ani în toaleta unei benzinării din municipiul Braşov, fata reuşind să strige după ajutor. Agresorul nu o cunoştea pe copilă. Aceasta mersese la toaleta benzinăriei în timp ce mama ei alimenta cu carburant.

Incidentul în urma căruia Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov a deschis ancheta în acest caz a avut loc într-o benzinărie din municipiul Braşov.

„În data de 10.07.2026, în jurul orei 20:40, în timp ce se afla în interiorul grupului sanitar destinat persoanelor de sex feminin din cadrul unei benzinării din municipiul Braşov, inculpatul a lipsit-o în mod ilegal de libertate pe o minoră în vârstă de 11 ani, împingând-o în interiorul unei cabine de toaletă şi împiedicând-o să iasă. În continuare, în momentul în care victima a încercat să fugă, autorul i-a blocat accesul către uşa principală a grupului sanitar, poziţionându-şi mâna pe clanţă şi împingând-o din nou în interiorul cabinei, iar când aceasta a încercat să strige după ajutor i-a acoperit gura cu antebraţul, repetându-i în mod insistent să nu facă gălăgie. Minora a reuşit, totuşi, să strige după ajutor, împrejurare în care inculpatul a încetat acţiunea şi a părăsit în grabă locul faptei", se arată într-un comunicat dat publicităţii luni de către procurori și citat de News.ro.

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov au precizat pentru News.ro că agresorul şi fata de 11 ani nu se cunoşteau. În seara în care a avut loc incidentul, mama copilei a oprit în staţia de alimentare cu carburant, femeia rămânând la maşină pentru a alimenta şi pentru a avea grijă de bebeluşul pe care îl are, timp în care copila de 11 ani a mers la toaletă. Acolo se afla bărbatul de 23 de ani, ascuns într-o cabină destinată femeilor. Când fata a ieşit din cabina în care intrase, el a atacat-o.

Agresorul în vârstă de 23 de ani a fost prins şi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov a formulat propunere luare a măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Braşov admiţând propunerea Parchetului şi dispunând luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pentru o perioadă de 30 de zile.

Editor : M.B.

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