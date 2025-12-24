Live TV

Un bărbat din Satu Mare a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a ajuns la spital

Data publicării:
copil care se apara intinzand palmele
Foto: Guliver/GettyImages

Un bărbat a dat foc locuinţei din Satu Mare în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a suferit arsuri pe corp şi a fost transportată la spital. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi seară, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o fermă din localitatea Necopoi.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au constat faptul că un bărbat de 46 de ani, din judeţul Caraş-Severin, care locuia fără forme legale la respectiva fermă, pe fondul unui conflict spontan cu concubina sa, de 45 de ani, din judeţul Bihor, ar fi incendiat locuinţa. Ulterior, incendiul s-a extins, bărbatul părăsind locul faptei”, au afirmat poliţiştii citați de News.ro..

Ei au menţionat că femeia se afla în locuinţă şi a suferit arsuri pe corp. Victima a fost transportată la spital.

Bărbatul a fost prins, miercuri, în jurul orei 10.20, de către o patrulă de poliţişti, în localitatea Poiana Codrului. El a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Anchetatorii continuă cercetările în acest caz.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
soldat rus-calare
2
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
3
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
4
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
om in vant si ninsoare
5
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
violenta domestica
IGPR anunță o creștere a numărului de cazuri de violență domestică, dar mai puține fapte penale înregistrate din această cauză în 2025
Alina Gorghiu, Ministrul Justiţiei din România
Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului
copil care se apara intinzand palmele
Femeie atacată și lovită de fostul partener în propria casă. „Mi-a făcut foarte mult rău. Nu am de ce să-l iert”
barbat catuse arestat
Scandal în Slatina: bărbat violent, arestat pentru 24 de ore după ce și-a bătut partenera și i-a distrus autoturismul
un barbat cu pumnul strans isi ameninta sotia care tine in brate un copil
Val de violenţe domestice în Teleorman. Trei bărbaţi au fost reţinuţi după ce şi-au agresat mama, soţia şi fiica
Recomandările redacţiei
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
CSM a transmis rezultatele consultării judecătorilor către Nicușor...
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
masina pentru examinare auto
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi...
Ultimele știri
Buncărul secret din spatele caloriferului în care se ascundea un lider al Camorrei din Napoli. Ciro Andolfi era căutat din 2022
Macron: Sancţionarea fostului comisar european Thierry Breton de către SUA e o „intimidare”. CE cere „clarificări”
MAE anunţă restricţii pentru camioane pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, în perioada sărbătorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Fanatik.ro
Familia lui Oleksandr Romanchuk a rămas în Ucraina după startul războiului: “Am vorbit cu ei! Nu este uşor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Afacerea în care a investit Giani Kiriță! A renunțat la televiziune pentru ea și e dedicat total noii sale...
Adevărul
Sondaj: Aliați importanți consideră Statele Unite că sunt imprevizibile și destabilizatoare
Playtech
Declin demografic accelerat în România. Țara a ajuns la nivelul populației de acum aproape 50 de ani
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Actorul James Ransone s-a sinucis. A jucat în It: "Chapter Two", avea 46 de ani și era tatăl a doi copii
Adevarul
Cum se schimbă sprijinul militar pentru Ucraina în absența Statelor Unite
Newsweek
Viața la pensie - Cum pot avea bunicii singuri un Crăciun frumos?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Sandra Bullock și Keanu Reeves s-au reunit în culise pe Broadway. „Privind-o alături de el, am simțit că...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...