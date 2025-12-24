Un bărbat din Satu Mare a dat foc locuinţei în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a ajuns la spital

Un bărbat a dat foc locuinţei din Satu Mare în care se afla partenera sa şi apoi a fugit. Femeia a suferit arsuri pe corp şi a fost transportată la spital. Bărbatul a fost prins de poliţişti şi dus la audieri.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu Mare au anunţat, miercuri, că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi seară, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la o fermă din localitatea Necopoi.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au constat faptul că un bărbat de 46 de ani, din judeţul Caraş-Severin, care locuia fără forme legale la respectiva fermă, pe fondul unui conflict spontan cu concubina sa, de 45 de ani, din judeţul Bihor, ar fi incendiat locuinţa. Ulterior, incendiul s-a extins, bărbatul părăsind locul faptei”, au afirmat poliţiştii citați de News.ro..

Ei au menţionat că femeia se afla în locuinţă şi a suferit arsuri pe corp. Victima a fost transportată la spital.

Bărbatul a fost prins, miercuri, în jurul orei 10.20, de către o patrulă de poliţişti, în localitatea Poiana Codrului. El a fost dus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Anchetatorii continuă cercetările în acest caz.

