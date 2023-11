Un bărbat care a fost lovit joi de o mașină pe trecerea de pietoni din fața Poliției Municipale din Codlea a zăcut aproape jumătate de oră inconștient pe asfalt, în ploaie, fără ca polițiștii să-l ajute. Oamenii legii nu au apelat la 112 și nici nu l-au transportat la substația Ambulanței din Codlea, deși se afla la mai puțin de 100 de metri de locul accidentului. Bărbatul, care a fost aruncat 7 metri pe asfalt, a fost ajutat de martorii la incident, care au sunat la Ambulanță. Deşi martorii l-au admonestat pe unul dintre poliţişti, acesta a rămas impasibil. Conducerea Poliţiei Judeţene Braşov a dispus demararea unei anchete interne. Despre acest caz de nepăsare cruntă, sociologul Gelu Duminică spune că problema pleacă de la educație și de la valorile insuflate de familie, iar lipsa de reacție la nenorocirile celor de lângă noi au rădăcini în copilăriile în care părinții ignorau la rându-le problemele și abuzurile cu care se confruntau cei din jur.

"Ce am semănat, aia culegem. Am fost noi învățați vreodată ce înseamnă primul ajutor cu adevărat – în școală, facultate liceu? Am fost noi învățați ce înseamnă să nu fim indiferenți? Că indiferența este factorul principal care ne conduce către o situație de genul ăsta. Am fost noi învățați să fim solidari, empatici, să ne sprijinim aproapele?

Să faci ce zice popa, nu ce face popa.

Nu atât de multe se întâmplă în societatea românească care nu au legătură cu ce suntem învățați în Biserică – să nu furi, să nu minți, să nu preacurvești. Să nu râvnești la bunul altuia. Nu puneți în spate Bisericii ceea ce nu e neapărat în spatele Bisericii.

Trebuie să ne uităm la educația pe care noi o oferim în familie și de care avem parte în școală. O să vedeți că valorile astea, pe care le vedem acum, de multe ori ele sunt învățate, transmise.

«Nu te băga, că nu e treaba ta», dar în momentul în care știm foarte bine că vecina noastră, spre exemplu, este victima violenței domestice, ne băgăm degetele în urechi și părinții noștri spun că «ei se ceartă, ei se-mpacă, nu te băga».

În schimb, în momentul în care o vedem c-un cuțit în piept spunem «Ferească Dumnezeu. N-a mai avut zile».

Avea zile, dacă ne făceam treaba. Ar fi cu totul și cu totul altfel, dacă noi am ști să ne facem treaba de cetățean", a spus sociologul Gelu Duminică.

Știrea inițială:

Accidentul s-a produs în dimineaţa zilei de joi, pe strada Lungă, din localitatea Codlea.

O şoferiţă de 19 ani a accidentat un bărbat, de 35 de ani, pe o trecere pentru pietoni aflată la câteva zeci de metri de sediul Poliţiei Codlea. Victima, rănită grav, a fost lăsată să zacă pe asfalt, fără ca vreunul dintre poliţiştii veniţi la locul accidentului să încerce să îi acorde ajutor.

Atitudinea poliţiştilor a provocat mânia martorilor. Un bărbat l-a admonestat pe unul dintre poliţişti, întreaga scenă fiind filmată.

"Pulsul l-ai luat, să vezi dacă mai trăieşte, să vezi dacă respiră?", îl întreabă pe poliţist un bărbat, iar omul legii răspunde: "Nu i-am luat pulsul...".

"Păi nu? Păi de ce nu i l-ai luat mă, că eşti învăţat... că ai făcut miliţia. E posibil aşa ceva? Un om să stea... ia uitaţi-vă la el! Şi nu faceţi nimic? Băi, nimic nu faceţi? Băi, în ce ţară trăim? Dacă îl mişc vă luaţi de mine. Îl mişc eu, dom-le, să văd dacă respiră. Cum puteţi să lăsaţi aşa un om căzut de zece minute? Nu vă e ruşine?", se mai aude bărbatul spunându-le poliţiştilor.

Martorii acuză şi că ambulanţa a venit după 20 de minute la locul accidentului, deşi sediul staţiei locale este aproape.

Într-o declaraţie pentru ştirile Pro Tv, medicul Steluţa Coţiu de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Braşov a afirmat că echipajul s-a deplasat la locul indicat, unde nu a găsit nicio victimă, iar ulterior apelantul nu a ştiut să spună locul unde se afla victima.

După ce imaginile au apărut în spaţiul public, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov au anunţat, prin Compartimentul Relaţii Publice, că se fac verificări interne.

"La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, în baza dispoziţiei inspectorului şef, a fost solicitată efectuarea de verificări, cu celeritate, prin structura de control intern. Cercetările vizează stabilirea situaţiei de fapt, identificarea unor eventuale sincope în protocolarea evenimentului, precum şi stabilirea unor mecanisme de îmbunătăţire a modului de acţiune în ceea ce priveşte intervenţia în situaţii cu caracter de urgenţă.

De asemenea, în acest context, s-a dispus reinstruirea poliţiştilor cu privire la modul de intervenţie şi de acţiune în situaţia sesizării/producerii unor astfel de evenimente. Reiterăm faptul că poliţiştii din cadrul instituţiei noastre au obligaţia de a manifesta profesionalism şi empatie în timpul interacţiunilor cu cetăţenii, mai ales în situaţiile în care viaţa şi integritatea fizică a acestora sunt in pericol. De altfel, fiecare misiune trebuie desfăşurată în spiritul respectului pentru lege şi pentru cetăţean", a transmis conducerea Poliţiei Judeţene Braşov.

