Noi detalii ies la iveală în cazul copilului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Potrivit informațiilor obținute de Digi24 din surse apropiate anchetei, autopsia ar fi relevat că băiatul suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv probleme cardiace și digestive, care îi afectau capacitatea de a se hrăni normal.

Conform acelorași surse, copilul avea și o afecțiune neurologică cunoscută anterior, iar cumulul problemelor medicale ar fi dus la apariția unui blocaj care, în cele din urmă, a provocat decesul. Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia și dacă există elemente care să indice o posibilă neglijență.

Între timp, cei doi frați ai copilului, o fetiță de 2 ani, geamănă cu băiatul decedat, și un băiețel de 4 ani, sunt internați în spital și primesc îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor disponibile, cei doi copii prezentau deshidratare și simptome de malnutriție și urmează să fie supuși unor evaluări medicale complete.

Mama copiilor, în vârstă de 22 de ani, este internată într-o unitate de psihiatrie. Potrivit medicilor, femeia a fost transportată inițial la spital în stare conștientă, unde a fost evaluată clinic și biologic, după care a fost transferată pentru îngrijiri de specialitate. Ea prezenta plăgi superficiale la nivelul ambelor antebrațe și a fost găsită într-o stare psihică afectată.

Tragedia a fost descoperită într-un bloc din cartierul Micro 16 din Galați. Alerta a fost dată după ce o persoană apropiată familiei a observat că femeia nu mai răspunde la telefon și a solicitat intervenția autorităților. La fața locului au ajuns echipaje SMURD și polițiști, care au găsit în apartament copilul de 2 ani decedat, pe cei doi frați ai săi în viață și pe mamă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor care au dus la moartea copilului și pentru a clarifica dacă există persoane care ar putea răspunde penal în acest caz. Autoritățile reamintesc că numărul 119 este linia națională destinată semnalării situaațiilor de abuz, neglijare sau alte situații de risc care implică minori.

Editor : M.I.