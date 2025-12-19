Live TV

Un medic a fost pus în arest la domiciliu după ce a fost prins luând mită de la nepotul unei femei care urma să fie operată

medic cu stetoscop la gat
Foto: GettyImages

Un medic din Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de luare de mită, după ce ar fi fost prins în flagrant luând bani de la o persoană a cărei rudă urma să fie operată de acesta. 

Potrivit unui comunicat remis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, medicul ortoped a fost prins în flagrant în timp ce primea bani de la denunţător, respectiv nepotul unei femei care urma să fie operată de respectivul doctor. Conform procurorilor, este vorba de suma de 500 de lei, reprezentând a doua tranşă primită de medic de la familia respectivă, transmite News.ro. 

„În data de 17.12.2025 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Buzău Serviciul de Investigaţii Criminale au organizat şi prins în flagrant pe inculpatul J.S.T. (medic în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău) în timp ce primea suma de 500 lei (a doua tranşă din suma de 1.000 lei, prima tranşă fiind remisă în data de 15.12.2025) de la colaboratorul autorizat în cauză, pentru ca medicul, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să realizeze operaţia de fractură de şold a pacientei S.S., în condiţii bune pentru aceasta”, arată sursa citată. 

Ca urmare a acestei situaţii, medicul ortoped a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore, pentru ca apoi să fie plasat în arest la domiciliu.  

„În cauză se efectuează cercetări faţă de inculpatul J.S.T., sub aspectul comiterii unei infracţiuni de luare de mită, în formă continuată (2 acte materiale), iar prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău din data de 17.12.2025 s-a dispus luarea măsurii reţinerii pentru 24 ore. La data 18.12.2025 procurorul specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău a solicitat Tribunalului Buzău luarea măsurii arestării preventive faţă 1 de inculpatul J.S.T., instanţa de judecată dispunând măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile faţă de acesta”, mai transmite procurorii. 

Vineri dimineaţă, conducerea Spitalului Judeţean Buzău a transmis un comunicat de presă conform căruia, date fiind măsurile dispuse de Tribunalul Buzău, contractul individual de muncă al medicului în cauză a fost suspendat. 

