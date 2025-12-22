Live TV

Video Accident grav în județul Sibiu: un microbuz în care erau copii a intrat în zidul unei case. 10 oameni au ajuns la spital

Data actualizării: Data publicării:
ambulanta SMURD
Foto: Shutterstock

Un microbuz în care se aflau 7 copii și 3 adulți a intrat în zidul unei case, într-o localitate din județul Sibiu. Toți călătorii au fost răniți și au fost transportați la spitale din Sibiu și Mediaș.

Evenimentul rutier a avut loc în zona localității Brateiu, pe Drumul Național 14 din județul Sibiu. În accident a fost implicat un microbuz de transport persoane, astfel că a fost nevoie de activarea planului roșu de intervenție.

La fața locului au fost trimise patru ambulanțe, dintre care una cu medic, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Ajunși la fața locului, medicii au descoperit faptul că nu era vorba despre șapte victime, așa cum s-a stabilit inițial, ci despre 10, dintre care șapte minori.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
3
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
profimedia-1030135055
4
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Germany Russia Ukraine War
5
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile...
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Digi Sport
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Accident în Botoșani, între un autocar cu 40 de elevi şi un microbuz
masina de politie
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Patru oameni au fost răniți
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, sâmbătă dimineața. S-a produs într-o zonă atipică
politia inspecteaza o masina arsa in oradea
Cadavru carbonizat găsit într-o mașină abandonată, în Oradea. Ce se știe despre bărbat și ce ipoteze au anchetatorii
tramvaie1
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti. Un copil a ajuns la spital
Recomandările redacţiei
cristian diaconescu alternativa dreapta alegeri
Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au...
nicusor dan bis
Președintele Nicușor Dan se întâlnește azi cu magistrații, la Palatul...
Cazaci
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din...
fabrica de masini
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru...
Ultimele știri
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene"
Atacul antisemit de la Bondi Beach din Sydney: autorii s-au antrenat în Australia înainte de masacru
Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale. Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei...
Fanatik.ro
FCSB, amendată drastic de jandarmerie după derby! Nici Rapid nu a scăpat
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Episod fabulos cu președinții de club din Liga 1: ”S-au îmbătat și a venit poliția. Cădeau de la masă ca...
Adevărul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Playtech
Aurul roşu, condimentul care costă o avere. Are o aromă ușor afumată şi dă o culoare superbă mâncării
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce a făcut fostul fotbalist al FCSB-ului pentru bani, imediat după ce soția l-a înșelat: "Nu mai eram om...
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
Afacerea de sezon care nu mai găsește angajați: „Avem comenzi mai multe decât putem face.” Câștiguri de până...
Newsweek
Membri CSM, salarii de 40000 - 80.000 lei. Forțează Nicușor Dan demisia lor? Nu vor tăierea pensiilor speciale
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...