Un microbuz în care se aflau 7 copii și 3 adulți a intrat în zidul unei case, într-o localitate din județul Sibiu. Toți călătorii au fost răniți și au fost transportați la spitale din Sibiu și Mediaș.

Evenimentul rutier a avut loc în zona localității Brateiu, pe Drumul Național 14 din județul Sibiu. În accident a fost implicat un microbuz de transport persoane, astfel că a fost nevoie de activarea planului roșu de intervenție.

La fața locului au fost trimise patru ambulanțe, dintre care una cu medic, o ambulanță SMURD, o autospecială de descarcerare și una de stingere și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Ajunși la fața locului, medicii au descoperit faptul că nu era vorba despre șapte victime, așa cum s-a stabilit inițial, ci despre 10, dintre care șapte minori.

