Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați

O mașină a luat foc pe centura Capitalei, în nord-estul orașului, nu departe de cartierul Pantelimon. Traficul este blocat în zonă.

Este vorba despre o mașină care a luat foc în mers, în momentul în care șoferul se afla pe centura Capitalei. Pompierii au ajuns la fața locului, însă mașina a fost făcută scrum.

Traficul este blocat în zonă. Sunt sute de mașini care stau pe loc pentru că polițiștii de la rutieră încă nu au reluat traficul. Este de așteptat ca totul să revină la normal în aproximativ 40-50 de 50min.

Până atunci însă, anchetatorii trebuie să strângă câteva probe, trebuie să verifice toată zona pentru a avea o imagine clară asupra modului în care a izbucnit acest incendiu.

Erau oameni în mașină în momentul în care vehiculul a luat foc, dar au reușit să să iasă la timp.

