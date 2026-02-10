Scene șocante au fost surprinse pe camerele de supraveghere în Constanța. Trei polițiști aflați în misiune au fost atacați de un bărbat într-o scară de bloc. Agenții fuseseră chemați chiar de fosta parteneră a agresorului. Sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 6 spre 7 februarie, când o femeie din Constanța a alertat poliția. Femeia a spus că fostul partener este recalcitrant, iar oamenii legii s-au dus să aplaneze conflictul.

În imagini se poate vedea cum bărbatul s-a luptat cu polițiștii, care cu greu au reușit să îl calmeze.

În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat, încătușat și dus la secție pentru audieri. Dar și acolo a continuat să fie agitat, așa că polițiștii au chemat o ambulanță și tânărul a fost dus la Spitalul de Psihiatrie din Constanța.

El a pus imaginile de pe camera de supraveghere la dispoziția presei și acuză polițiștii că ar fi intrat abuziv în locuința lui. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța spune că oamenii legii nu au pătruns în apartamentul suspectului.

Acum s-a deschis o anchetă, care a fost preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.

Editor : M.B.