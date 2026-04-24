VIDEO Un șofer de 75 de ani a mers 22 de kilometri pe contrasens, pe Autostrada Moldovei

Un șofer de 75 de ani a mers 22 de kilometri pe contrasens, pe Autostrada Moldovei

sofer pe contrasens
Un incident grav a avut loc pe Autostrada Moldovei: un bărbat a fost surprins în timp ce mergea cu mașina pe contrasens. Mai mulți șoferi au sunat imediat la 112. Bărbatul de 75 de ani a fost oprit înainte de a se întâmpla o tragedie. S-a ales cu o amendă de aproape 2.000 lei și cu permisul suspendat. Dana Costache are mai multe informații.

Incidentul, care se putea termina tragic, a fost surprins la kilometrul 182, pe Autostrada Moldovei, iar polițiștii au intervenit și au reușit să oprească vehiculul în zona kilometrului 160, ceea ce înseamnă că șoferul s-a deplasat pe sensul greșit aproximativ 22,3 kilometri.

Mai mulți dintre conducătorii auto care s-au intersectat cu autoturismul care circula pe contrasens au sunat la 112.

Polițiștii au stabilit că șoferul în vârstă de 75 de ani nu băuse alcool. El este din județul Vrancea și a mai avut două abateri rutiere în anul 2021, fără consecințe grave.

Acum a primit 1.822 lei amendă și i-a fost reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile. Polițiștii trebuie să stabilească din ce cauză bărbatul a intrat pe contrasens pe autostradă.

