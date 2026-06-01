Ziua Internațională a Copilului 2026: Ce semnificație are data de 1 iunie. Cine beneficiază de zi liberă în România

Ziua Internațională a Copilului, celebrată anual la 1 iunie, aduce în atenție importanța protejării drepturilor celor mici și a creării unui mediu care să le ofere șanse reale la o dezvoltare armonioasă. Dincolo de caracterul festiv al acestei zile, momentul subliniază necesitatea accesului la educație, servicii medicale, siguranță și sprijin emoțional, factori esențiali pentru creșterea și formarea viitoarelor generații.

În România și în multe alte țări, Ziua Internațională a Copilului este marcată prin evenimente, activități recreative, spectacole și momente petrecute în familie.

Originea Zilei Internaționale a Copilului

Istoria Zilei Internaționale a Copilului începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu apariția primelor inițiative dedicate celor mici în Statele Unite. Unul dintre cele mai vechi evenimente documentate a avut loc în anul 1857, în localitatea Chelsea, din statul Massachusetts, unde pastorul Charles Leonard a organizat o slujbă religioasă specială pentru copii. Considerată ulterior un reper simbolic în apariția acestei sărbători, manifestarea a purtat inițial numele de „Rose Day”, fiind cunoscută ulterior și ca „Flower Sunday”, înainte de a evolua către denumirea consacrată de astăzi, „Children’s Day”.

Conceptul unei zile dedicate copiilor a depășit însă granițele locale și a căpătat o dimensiune internațională în anul 1925, cu ocazia Conferinței Mondiale pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor, desfășurată la Geneva. La reuniune au participat reprezentanți din 54 de state, care au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului, un document ce a contribuit la consolidarea preocupărilor privind apărarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor mici la nivel global.

În urma acestui demers, tot mai multe țări au început să instituie oficial o zi dedicată copilăriei, marcând astfel importanța protejării și sprijinirii noilor generații. De-a lungul timpului, data celebrării a variat de la un stat la altul, în funcție de tradițiile și contextul cultural al fiecărei societăți.

În prezent, 1 iunie este una dintre cele mai cunoscute date asociate acestei sărbători, fiind marcată în numeroase state din Europa de Est și Asia. În România, ziua este celebrată anual prin spectacole, activități educative, evenimente recreative și campanii dedicate copiilor, punând în prim-plan drepturile, nevoile și rolul esențial al acestora în societate.

20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Pe lângă sărbătoarea dedicată copilăriei de la 1 iunie, calendarul internațional include și o zi cu o puternică semnificație în domeniul protecției minorilor. În fiecare an, la 20 noiembrie, este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, un moment care aduce în atenție responsabilitatea societății de a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale celor mici.

Data a fost aleasă pentru a marca adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a Convenției cu privire la Drepturile Copilului, documentul de referință care stabilește standardele internaționale privind protecția, educația, sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Convenția, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, este considerată unul dintre cele mai importante instrumente juridice dedicate apărării intereselor minorilor.

Cu această ocazie, în numeroase state sunt organizate campanii de informare, dezbateri publice și proiecte educaționale care urmăresc să crească gradul de conștientizare cu privire la provocările cu care se confruntă milioane de copii din întreaga lume. De la accesul la educație și servicii medicale până la combaterea discriminării, exploatării și violenței, temele abordate evidențiază necesitatea unor măsuri concrete pentru apărarea interesului superior al copilului.

Totodată, această zi reprezintă un apel adresat autorităților, organizațiilor neguvernamentale și comunităților locale de a susține politici și inițiative care să ofere fiecărui copil șansa de a crește într-un mediu sigur, sănătos și favorabil dezvoltării sale.

Cum a devenit 1 iunie Ziua Copilului în România

În România, Ziua Copilului este celebrată anual la 1 iunie, dată care a fost introdusă în calendarul oficial în prima parte a anilor 1950. Alegerea acestei zile a fost influențată de contextul internațional al perioadei, când mai multe state din Europa de Est au adoptat aceeași dată pentru a marca importanța copilăriei și a protecției celor mici.

În timpul regimului comunist, sărbătoarea era organizată la nivel național și includea numeroase activități desfășurate în unitățile de învățământ, instituțiile culturale și spațiile publice. Pe lângă caracterul festiv, manifestările aveau și o componentă educativă, fiind promovate ca parte a politicilor dedicate tinerei generații.

După schimbările politice din 1989, tradiția a fost păstrată, iar 1 iunie a continuat să fie asociată cu bucuria copilăriei și cu recunoașterea rolului esențial pe care copiii îl au în societate. De-a lungul anilor, evenimentele dedicate acestei zile s-au diversificat, incluzând spectacole, ateliere interactive, activități sportive, concerte și programe educaționale organizate în întreaga țară.

1 iunie, zi liberă legală pentru angajații din România

Ziua Internațională a Copilului nu este doar un prilej de sărbătoare pentru cei mici, ci și o zi liberă legală pentru salariații din România. Conform prevederilor articolului 139 alin. (1) din Codul muncii, data de 1 iunie se află pe lista sărbătorilor legale în care activitatea este suspendată pentru majoritatea angajaților, alături de alte zile nelucrătoare stabilite prin lege, inclusiv prima și a doua zi de Rusalii.

Decizia de a transforma această dată într-o zi liberă la nivel național a venit în urma unui demers legislativ inițiat în anul 2016. Proiectul a fost adoptat de Senat în septembrie același an și a parcurs ulterior etapele necesare pentru a deveni lege.

Astfel, începând cu anul 2017, toți salariații beneficiază de o zi liberă plătită pe 1 iunie, indiferent dacă au sau nu copii. Măsura a avut ca obiectiv încurajarea petrecerii timpului în familie și participarea la activitățile organizate cu ocazia acestei sărbători. Prin introducerea acestei prevederi în legislația muncii, Ziua Copilului și-a consolidat statutul în calendarul național, depășind semnificația unei simple celebrări simbolice și devenind un moment dedicat familiei, educației și petrecerii timpului împreună.

