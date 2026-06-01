Live TV

Ziua Internațională a Copilului 2026: Ce semnificație are data de 1 iunie. Cine beneficiază de zi liberă în România

Data publicării:
Ziua Copilului 2026. Foto Getty Images
Ziua Copilului 2026. Foto Getty Images
Din articol
Originea Zilei Internaționale a Copilului 20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului Cum a devenit 1 iunie Ziua Copilului în România

Ziua Internațională a Copilului, celebrată anual la 1 iunie, aduce în atenție importanța protejării drepturilor celor mici și a creării unui mediu care să le ofere șanse reale la o dezvoltare armonioasă. Dincolo de caracterul festiv al acestei zile, momentul subliniază necesitatea accesului la educație, servicii medicale, siguranță și sprijin emoțional, factori esențiali pentru creșterea și formarea viitoarelor generații.

În România și în multe alte țări, Ziua Internațională a Copilului este marcată prin evenimente, activități recreative, spectacole și momente petrecute în familie.

Originea Zilei Internaționale a Copilului

Istoria Zilei Internaționale a Copilului începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu apariția primelor inițiative dedicate celor mici în Statele Unite. Unul dintre cele mai vechi evenimente documentate a avut loc în anul 1857, în localitatea Chelsea, din statul Massachusetts, unde pastorul Charles Leonard a organizat o slujbă religioasă specială pentru copii. Considerată ulterior un reper simbolic în apariția acestei sărbători, manifestarea a purtat inițial numele de „Rose Day”, fiind cunoscută ulterior și ca „Flower Sunday”, înainte de a evolua către denumirea consacrată de astăzi, „Children’s Day”.

Conceptul unei zile dedicate copiilor a depășit însă granițele locale și a căpătat o dimensiune internațională în anul 1925, cu ocazia Conferinței Mondiale pentru Protecția și Bunăstarea Copiilor, desfășurată la Geneva. La reuniune au participat reprezentanți din 54 de state, care au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului, un document ce a contribuit la consolidarea preocupărilor privind apărarea drepturilor și îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor mici la nivel global.

În urma acestui demers, tot mai multe țări au început să instituie oficial o zi dedicată copilăriei, marcând astfel importanța protejării și sprijinirii noilor generații. De-a lungul timpului, data celebrării a variat de la un stat la altul, în funcție de tradițiile și contextul cultural al fiecărei societăți.

În prezent, 1 iunie este una dintre cele mai cunoscute date asociate acestei sărbători, fiind marcată în numeroase state din Europa de Est și Asia. În România, ziua este celebrată anual prin spectacole, activități educative, evenimente recreative și campanii dedicate copiilor, punând în prim-plan drepturile, nevoile și rolul esențial al acestora în societate.

20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Pe lângă sărbătoarea dedicată copilăriei de la 1 iunie, calendarul internațional include și o zi cu o puternică semnificație în domeniul protecției minorilor. În fiecare an, la 20 noiembrie, este marcată Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, un moment care aduce în atenție responsabilitatea societății de a garanta respectarea drepturilor fundamentale ale celor mici.

Data a fost aleasă pentru a marca adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a Convenției cu privire la Drepturile Copilului, documentul de referință care stabilește standardele internaționale privind protecția, educația, sănătatea și dezvoltarea armonioasă a copiilor. Convenția, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 20 noiembrie 1989, este considerată unul dintre cele mai importante instrumente juridice dedicate apărării intereselor minorilor.

Cu această ocazie, în numeroase state sunt organizate campanii de informare, dezbateri publice și proiecte educaționale care urmăresc să crească gradul de conștientizare cu privire la provocările cu care se confruntă milioane de copii din întreaga lume. De la accesul la educație și servicii medicale până la combaterea discriminării, exploatării și violenței, temele abordate evidențiază necesitatea unor măsuri concrete pentru apărarea interesului superior al copilului.

Totodată, această zi reprezintă un apel adresat autorităților, organizațiilor neguvernamentale și comunităților locale de a susține politici și inițiative care să ofere fiecărui copil șansa de a crește într-un mediu sigur, sănătos și favorabil dezvoltării sale.

Cum a devenit 1 iunie Ziua Copilului în România

În România, Ziua Copilului este celebrată anual la 1 iunie, dată care a fost introdusă în calendarul oficial în prima parte a anilor 1950. Alegerea acestei zile a fost influențată de contextul internațional al perioadei, când mai multe state din Europa de Est au adoptat aceeași dată pentru a marca importanța copilăriei și a protecției celor mici.

În timpul regimului comunist, sărbătoarea era organizată la nivel național și includea numeroase activități desfășurate în unitățile de învățământ, instituțiile culturale și spațiile publice. Pe lângă caracterul festiv, manifestările aveau și o componentă educativă, fiind promovate ca parte a politicilor dedicate tinerei generații.

După schimbările politice din 1989, tradiția a fost păstrată, iar 1 iunie a continuat să fie asociată cu bucuria copilăriei și cu recunoașterea rolului esențial pe care copiii îl au în societate. De-a lungul anilor, evenimentele dedicate acestei zile s-au diversificat, incluzând spectacole, ateliere interactive, activități sportive, concerte și programe educaționale organizate în întreaga țară.

1 iunie, zi liberă legală pentru angajații din România

Ziua Internațională a Copilului nu este doar un prilej de sărbătoare pentru cei mici, ci și o zi liberă legală pentru salariații din România. Conform prevederilor articolului 139 alin. (1) din Codul muncii, data de 1 iunie se află pe lista sărbătorilor legale în care activitatea este suspendată pentru majoritatea angajaților, alături de alte zile nelucrătoare stabilite prin lege, inclusiv prima și a doua zi de Rusalii.

Decizia de a transforma această dată într-o zi liberă la nivel național a venit în urma unui demers legislativ inițiat în anul 2016. Proiectul a fost adoptat de Senat în septembrie același an și a parcurs ulterior etapele necesare pentru a deveni lege.

Astfel, începând cu anul 2017, toți salariații beneficiază de o zi liberă plătită pe 1 iunie, indiferent dacă au sau nu copii. Măsura a avut ca obiectiv încurajarea petrecerii timpului în familie și participarea la activitățile organizate cu ocazia acestei sărbători. Prin introducerea acestei prevederi în legislația muncii, Ziua Copilului și-a consolidat statutul în calendarul național, depășind semnificația unei simple celebrări simbolice și devenind un moment dedicat familiei, educației și petrecerii timpului împreună.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
2
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
soldati americani
4
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Senatorul jim risch
5
Senator american, despre drona de la Galați: „Încălcarea spațiului aerian românesc de...
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Urări de Ziua Copilului. Foto Getty Images
Cele mai frumoase mesaje de Ziua Copilului 2026: Urări și felicitări pe care să le trimiți de 1 iunie
New Project (26)
Duminică începe Festivalul Copiilor Oradea
Pogorârea Sfântului Duh. Foto Getty Images
Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români
Minivacanța de Rusalii 2026. Foto Getty Images
Minivacanța de Rusalii 2026: Cum eviți capcanele rezervărilor online și în ce situații poți primi compensații de până la 600 de euro
Zile libere iunie 2026. Foto Getty Images
Următoarea minivacanță din 2026: Românii vor avea trei zile libere consecutive la începutul verii
Recomandările redacţiei
Iceland flag reykjavik
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să...
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un...
Ultimele știri
Se spală sau nu rufe în a doua zi de Rusalii 2026. Când pot fi reluate treburile casnice, potrivit tradiției ortodoxe
Iranul, la limita unei crize majore a apei: experții cer schimbări structurale urgente. „Situația se va prăbuși”
O companie obscură, care are legături cu Trump, este pe punctul de a câștiga contracte de peste un miliard de dolari în Balcani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu, între singurătate și cea mai mare bucurie a vieții lui. Fiica sa i-a făcut o surpriză...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Fanatik.ro
Biserica-minune a lui Gigi Becali e aproape gata! Când va avea loc sfinţirea: “O să fie mii de oameni!”
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Când joacă Universitatea Craiova primul meci în UEFA Champions League. S-au stabilit toţi posibilii adversari...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Apariție rară pe covorul roșu: Keanu Reeves și iubita sa au strălucit la o gală în LA. Secretul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Katie Holmes, apariție rară alături de mama ei pe covorul roșu. „Sunt atât de norocoasă să fiu iubită de...
Adevarul
Cele mai ieftine locuri din Europa unde poți ieși la pensie în 2026. Trăiești decent cu 1.000 de dolari pe...
Newsweek
Avocat: 5 erori făcute de Casa de Pensie care lasă pensionarii cu mai puțini bani. Cum știi că ai fost păcălit
Digi FM
„Dansez chiar şi în visele mele”. Povestea uimitoare a unei foste balerine care dă lecţii de dans și la 100...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Sunt cei mai mari fani ai lui, iar el îi adoră. Brendan Fraser, emoționat lângă băieții săi la premiera...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”