Live TV

Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri

Data publicării:
pompieri 112
Explozia nu a fost urmată de un incendiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos / George Călin

Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineața, 7 decembrie, într-un apartament din Iași.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi a fost alertat prin apel 112 cu privire la producerea unei explozii într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1, bloc 32, la etajul 4 din 4, în municipiul Iaşi. Din primele informaţii furnizate de apelant, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie”, a transmis ISU Iaşi, conform News.ro.

La locul incidentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de intervenție pentru descarcerare (AID), o autospecială pentru salvări de la înălțime (ASII) și un echipaj de prim ajutor (EPA).

„La sosirea forţelor de intervenţie, s-a confirmat faptul că a avut loc o explozie neurmată de incendiu, fără degajări de fum”, au mai adăugat reprezentanţii ISU.

Bărbatul cu arsuri a fost preluat de echipajul medical și dus la spital.

„În urma evaluării efectuate de echipajele ISU şi ISCT s-a constatat că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, iar evacuarea celorlalţi locatari nu a fost necesară”,  a mai comunicat ISU Iaşi.

Citește și:

Primăria Capitalei va începe lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova care a explodat

O cisternă încărcată cu benzină a luat foc pe autostrada A1. Traficul este blocat pe sensul spre București

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
copii in drum spre scoala, excursie elevi
1
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
sed guv oana gheorghiu
2
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
3
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
JD Vance
4
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
Hervis se retrage din România
5
Hervis se retrage din România. „Piața s-a îndepărtat de activitatea noastră de bază”
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RMN mobil, instalat la un spital din Iași. Foto Alexandru Rogobete Facebook
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
Screenshot 2025-12-04 194318
Un tramvai a deraiat la Iași, acroșând două vehicule
lansare a unei rachete sarmat
Încă un eșec al Rusiei: Temuta rachetă Sarmat s-a prăbuşit la câteva sute de metri după lansarea către o țintă aflată la 6.500 km
profesoare matematica iasi
Lecții de matematică cu milioane de vizualizări pe internet. Cum reușesc două profesoare tinere din Iași să îi atragă pe elevi
brad impodobit
„90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii
Recomandările redacţiei
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Votul a început la ora 07:00. Cine sunt cei...
xi jinping vorbeste la un congres la partidului comunist chinez
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o...
coada la apa in campina unde e criza
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor...
navă militară americană lansează o rachetă
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva...
Ultimele știri
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare
Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
LIVE / LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
Ce suprafață încălzește un calorifer electric de 1500W. Cât te costă la factură dacă îl folosești 4 ore pe zi
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
Viața la pensie. Petrecerea Sărbătorilor în singurătate afectează sănătatea pensionarilor. Cum schimbi asta?
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă