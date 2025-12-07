Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri

Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineața, 7 decembrie, într-un apartament din Iași.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al judeţului Iaşi a fost alertat prin apel 112 cu privire la producerea unei explozii într-un apartament situat pe strada Roman Vodă nr. 1, bloc 32, la etajul 4 din 4, în municipiul Iaşi. Din primele informaţii furnizate de apelant, explozia ar fi fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie”, a transmis ISU Iaşi, conform News.ro.

La locul incidentului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de intervenție pentru descarcerare (AID), o autospecială pentru salvări de la înălțime (ASII) și un echipaj de prim ajutor (EPA).

„La sosirea forţelor de intervenţie, s-a confirmat faptul că a avut loc o explozie neurmată de incendiu, fără degajări de fum”, au mai adăugat reprezentanţii ISU.

Bărbatul cu arsuri a fost preluat de echipajul medical și dus la spital.

„În urma evaluării efectuate de echipajele ISU şi ISCT s-a constatat că structura de rezistenţă a blocului nu a fost afectată, iar evacuarea celorlalţi locatari nu a fost necesară”, a mai comunicat ISU Iaşi.

Editor : A.M.G.