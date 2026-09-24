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Video Explozie la fabrica de armament Sadu din județul Gorj. Un angajat a fost rănit

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Ministrul Sănătății trimite corpul de control pentru verificări la Ambulanță și DSP. Foto: Shutterstock
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O explozie s-a produs, joi, într-un atelier din zona pirotehnică a Uzinei Mecanice Sadu, din județul Gorj. Un angajat de 54 de ani a fost rănit și a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept. Alți angajați se aflau în atelier în momentul deflagrației, însă nu au fost înregistrate alte victime.

 

Potrivit reprezentanților uzinei, explozia s-a produs în timpul lucrului, la un furtun montat pentru golirea unui vas de precipitare, anunță Digi24.

În urma deflagrației, un angajat în vârstă de 54 de ani a fost rănit. Bărbatul a suferit arsuri de gradul întâi și o fractură la piciorul drept.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată inițial la Spitalul din Bumbești. Ulterior, aceasta urma să fie transferată la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu pentru îngrijiri medicale.

În momentul producerii exploziei, în atelier se aflau și alți angajați. Din fericire, aceștia nu au fost răniți.

Suflul exploziei a fost însă suficient de puternic pentru a sparge un geam al atelierului.

Incidentul s-a produs într-o zonă pirotehnică a uzinei, unde sunt desfășurate activități de producție a explozivilor de inițiere. Circumstanțele exacte în care s-a produs deflagrația urmează să fie stabilite.

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Editor : C.A.

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