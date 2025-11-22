Live TV

Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real”

Data actualizării: Data publicării:
imagine cu eticheta fals
Ministerul de Interne avertizează în privința unui nou fake news. Sursă foto: MAI / Facebook

Ministerul de Interne a avertizat sâmbătă în privința unui clip care se viralizează pe rețelele sociale că este vorba de un fake-news. Clipul, care înfățișează o femeie care ar distruge o mașină de poliție, a fost realizat cu un program de inteligenţă artificială, iar acţiunea nu este reală, arată reprezentanții MAI.

Ministerul de Intene a distribuit pe pagina de Facebook un mesaj care s-a viralizat în mediul online, fiind vorba despre o fotografie cu o femeie care, urcându-se pe o maşină a Poliţiei, ar fi distrus-o.

„Nu tot ce devine «viral» este şi real. Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate”, arată Ministerul de Interne în mesaj.

MAI avertizează că „materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoţii puternice şi sunt create să pară credibile”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, acţiunile nu s-au întâmplat în realitate şi au scopul de a incita cetăţenii la astfel de activităţi. Nu daţi curs unor astfel de incitări şi nu distribuiţi clipurile false”, au mai transmis oficialii MAI.

Aceştia cer internauţilor să verifice sursa si să studieze cu atenţie imaginile.

„Nu distribuiţi ce nu poate fi confirmat. Viral nu e sinonim cu adevărat”, a mai transmis MAI.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
primaria capitalei
5
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Palatul Buckingham
Mai mulţi turişti au fost înşelaţi de o reclamă falsă, generată cu AI, care anunța un târg de Crăciun la Palatul Buckingham
Facades of old houses in the historical center of Ptuj, Slovenia
Cartierele locuite de romi, declarate „zone cu risc ridicat” într-o țară din Europa. Poliția va putea face percheziții fără mandat
ecuson politia romana
Violență domestică într-un sediu de Poliție din Arad. Un bărbat și-a trântit partenera la pământ în fața agenților
ID279114_INQUAM_Photos_George_Calin
Cătălin Predoiu: Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție au obligația de prezenta imediat agresorul procurorului
photo-collage.png - 2025-11-18T092300.711
Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Recomandările redacţiei
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
incendiu buc
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
JD vance
JD Vance: Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze...
Poliția Română
Taximetrist înjunghiat mortal la Mioveni. Poliția a reținut un...
Ultimele știri
Criza politică din Franța se amplifică: Bugetul pe 2026, respins categoric de Adunarea Națională
Întâlnire surprinzătoare în Biroul Oval: Donald Trump l-a primit pe primarul New York-ului, cu care a avut replici dure în campanie
Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Simona Păucă, una dintre cele mai titrate gimnaste din România. A bucurat milioane de români...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România
Adevărul
„Taxă pe poluare” pentru mașinile foarte vechi. Cum cresc impozitele
Playtech
Obligaţiile asociaţiei de proprietari în prag de iarnă. Puţini locatari ţin cont de ele, dar aşa e legea
Digi FM
Un actor de 34 de ani a pierdut jumătate de plămân din cauza unui cancer rar: "Un iad! Nu beau, nu fumez, cum...
Digi Sport
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
Pro FM
„Mi-au dat lacrimile. Te iubesc atât de mult”. Harper Beckham, impresionată să-și vadă fratele pe scenă, în...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
Prețuri „de lux” într-un bar din centrul Clujului: o salată de 96 de lei și o supă la 58 de lei. Reacțiile...
Newsweek
Arhivele Naționale eliberează gratuit adeverințe la pensie în 12 luni. Cu 800 lei le ai în 10 zile. De ce?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Top 9 cele mai sănătoase rase de câini. Acești patrupezi pot reduce drastic costurile la veterinar, spun...
Film Now
Publicul o adoră pentru filmele sale, dar acasă este doar mama. Ce vârstă au copiii actriței Scarlett...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...