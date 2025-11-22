Fake news cu o femeie care ar distruge un BMW al Poliţiei, demontat de Ministerul de Interne. „Nu tot ce devine viral este real”

Ministerul de Interne a avertizat sâmbătă în privința unui clip care se viralizează pe rețelele sociale că este vorba de un fake-news. Clipul, care înfățișează o femeie care ar distruge o mașină de poliție, a fost realizat cu un program de inteligenţă artificială, iar acţiunea nu este reală, arată reprezentanții MAI.

Ministerul de Intene a distribuit pe pagina de Facebook un mesaj care s-a viralizat în mediul online, fiind vorba despre o fotografie cu o femeie care, urcându-se pe o maşină a Poliţiei, ar fi distrus-o.

„Nu tot ce devine «viral» este şi real. Un clip poate fi distribuit de mii de ori în câteva minute, chiar dacă este fals. Popularitatea nu înseamnă autenticitate”, arată Ministerul de Interne în mesaj.

MAI avertizează că „materialele manipulatoare devin virale tocmai pentru că provoacă emoţii puternice şi sunt create să pară credibile”.

„Clipurile sunt realizate cu programe de inteligenţă artificială, acţiunile nu s-au întâmplat în realitate şi au scopul de a incita cetăţenii la astfel de activităţi. Nu daţi curs unor astfel de incitări şi nu distribuiţi clipurile false”, au mai transmis oficialii MAI.

Aceştia cer internauţilor să verifice sursa si să studieze cu atenţie imaginile.

„Nu distribuiţi ce nu poate fi confirmat. Viral nu e sinonim cu adevărat”, a mai transmis MAI.

Editor : B.P.