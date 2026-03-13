Live TV

Video Fake news viral demontat de autorități: Un jandarm a plătit din banii lui laptele pe care un bărbat a încercat să-l fure din magazin

Data publicării:
Jandarm FAKE

O poveste emoționantă în care un jandarm a ajutat un om la nevoie a devenit virală pe rețelele de socializare. Numai că această poveste este una falsă. Autoritățile atrag atenția ca astfel de postări urmăresc să dezinformeze sau să promoveze scheme de fraudă, informează Digi24.

Postarea, care a strâns zeci de comentarii și sute de aprecieri, arată povestea unui tată care ar fi fost prins la furat lapte pentru copilul său dintr-un magazin. La fața locului ar fi fost chemat și un așa-zis jandarm, care nu doar că l-a iertat, ci ar fi și a achitat produsele furate.

Povestea emoționantă este însoțită și de o poză generată cu inteligența artificială, iar acest lucru nu este semnalat.

Jandarmeria Română a atras atenția acest asupra acestui fapt și spune că se poate vedea că această poveste este una falsă, iar imaginea nu este reală prin faptul că unele detalii nu corespund cu realitatea. Și aici a dat exemplu echipamentul jandarmului.

Specialiștii în securitate cibernetică spun că scopul acestor pagini este de a ajunge la cât mai mult oameni prin aceste povești emoționante, iar în timp își schimbă identitatea și promovează scheme de fraudă sau mesaje care duc la dezinformare.

Specialiștii spun că aceste postări pot fi raportate pe rețelele de socializare unde au fost postate, iar dacă sunt promovate scheme de fraudă pot fi semnalate la numărul de telefon 1911 sau pe site-ul oficial DNSC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digi Sport
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
send barron
„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran
mugur isărescu
O nouă tentativă de fraudă financiară care folosește imaginea deepfake a guvernatorului BNR Mugur Isărescu. Avertizarea experților
masina a jandarmeriei
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea guvernatorului Mugur Isărescu
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)
Recomandările redacţiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de...
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA...
un copil cu un iepure de ciocolata pe iarba
Cum va fi vremea de Paște: primele estimări emise de ANM. Prognoza...
Ultimele știri
Donald Trump susține că este o „mare onoare” să ucidă lideri ai regimului din Iran: „Priviți ce se întâmplă astăzi”
Războiul din Iran, avantaj Putin: SUA ridică pentru 30 de zile sancţiunile pentru achiziţionarea de petrol rusesc transportat pe mare
Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele trei scenarii ale social-democraților
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Zodia care are noroc în toate domeniile în luna aprilie. Universul i-a pregătit doar surprize plăcute
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...