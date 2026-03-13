O poveste emoționantă în care un jandarm a ajutat un om la nevoie a devenit virală pe rețelele de socializare. Numai că această poveste este una falsă. Autoritățile atrag atenția ca astfel de postări urmăresc să dezinformeze sau să promoveze scheme de fraudă, informează Digi24.

Postarea, care a strâns zeci de comentarii și sute de aprecieri, arată povestea unui tată care ar fi fost prins la furat lapte pentru copilul său dintr-un magazin. La fața locului ar fi fost chemat și un așa-zis jandarm, care nu doar că l-a iertat, ci ar fi și a achitat produsele furate.

Povestea emoționantă este însoțită și de o poză generată cu inteligența artificială, iar acest lucru nu este semnalat.

Jandarmeria Română a atras atenția acest asupra acestui fapt și spune că se poate vedea că această poveste este una falsă, iar imaginea nu este reală prin faptul că unele detalii nu corespund cu realitatea. Și aici a dat exemplu echipamentul jandarmului.

Specialiștii în securitate cibernetică spun că scopul acestor pagini este de a ajunge la cât mai mult oameni prin aceste povești emoționante, iar în timp își schimbă identitatea și promovează scheme de fraudă sau mesaje care duc la dezinformare.

Specialiștii spun că aceste postări pot fi raportate pe rețelele de socializare unde au fost postate, iar dacă sunt promovate scheme de fraudă pot fi semnalate la numărul de telefon 1911 sau pe site-ul oficial DNSC.

