Video Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. După ce a primit moștenirea, a vândut tot și s-a mutat în Dubai

Mașină de poliție.

O femeie a angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moartea, iar fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că va muri. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai. Cele două femei au fost reţinute pentru 24 de ore, la un an şi jumătate de la comiterea faptei.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunţat, sâmbătă, că două femei au fost reţinute pentru omor calificat şi vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. 

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au informat procurorii din Sibiu.

Potrivit aceleiaşi surse, după moartea mamei sale, fiica acesteia a intrat în posesia bunurilor moştenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai. 

Procurorii au mai menţionat că s-au reţinut circumstanţe care califică infracţiunea de omor, premeditarea şi săvârşirea faptei din interes material”, având în vedere că presupusa crimă a fost făcută pentru ca „inculpata să intre în posesia moştenirii lăsate de victimă”.

Citește și:

VIDEO Un bărbat de 36 de ani a fost ucis în bătaie în județul Sibiu, după un conflict izbucnit la colindat: patru persoane au fost reținute

