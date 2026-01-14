Live TV

Video Gara de Nord din București intră în renovare. Cum va arăta după ce vor fi gata lucrările de modernizare

Data publicării:
BUCURESTI - GARA DE NORD - GREVA CFR - 20 DEC 2021
Gara de Nord din Bucuresti. Inquam Photos / George Calin

Gara de Nord, care asigură 85% din traficul feroviar din Capitală, intră într-un amplu proces de modernizare. Proiectul, în valoare de circa 500 de milioane de lei, ar urma să fie demarat în această lună, iar lucrările se vor desfășura pe o suprafață totală de 33.000 mp.

Intervențiile vizează restaurarea fațadelor, consolidarea structurii de rezistență, modernizarea instalațiilor electrice, termice și de climatizare. Lucrări vor fi efectuate și la elementele de patrimoniu, însă fără ca acestea să fie afectate. Totodată, și Salonul Regal va intra în renovare.

Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura | Poza 1 din 3
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura | Poza 2 din 3
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura | Poza 3 din 3
Randare Gara de Nord. Foto: Facebook/ CFR Infrastructura
Mai mult, pentru confortul călătorilor vor fi instalate lifturi de ultimă generație, vor fi introduse elemente pentru persoanele cu mobilitate redusă și, de asemenea, ar urma să fie mai multe puncte digitalizate de unde se vor putea informa pasagerii cu privire la mersul trenurilor.

Vor exista și magazine, însă nu sub forma din prezent. Nu vor fi chioșcuri, ci vor fi mai multe zone comerciale, pe modelul gărilor europene. 

CFR a lansat și o pagină specială, unde călătorii vor putea vedea exact progresul lucrărilor. Conform reprezentanților CFR, traficul feroviar pe parcursul lucrărilor nu va fi suspendat integral, ci vor fi anumite adaptări care vor fi anunțate din timp. 

Investiția se ridică la 500 de milioane de lei, iar banii vin atât din bugetul de stat, cât și din fonduri externe nerambursabile prin programul de transport 2021-2027. Termenul de finalizare este 2029.

Primarul Capitalei anunță „un amplu proiect de regenerare urbană în zona Gării de Nord”. Cum ar putea arăta acesta

Gara de Nord - Gara Progresul, un nou tronson de metrou în București: O companie acuzată de corupție în Bulgaria participă la licitație

