În contextul în care mai sunt patru zile până când se împlinesc patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, Virgil Bălăceanu a fost întrebat, la Digi24, despre sondajul INSCOP publicat recent, care face referire la percepția românilor despre războiul din Ucraina și cine ar putea ieși câștigător. Generalul în rezervă a explicat că tendința de a face concesii ține și de „oboseala” caracteristică ce vine odată cu un astfel de conflict prelungit.

Dacă în mai 2022, la trei luni de la invazia Rusiei în Ucraina, peste 71% dintre români spuneau că Rusia este principalul vinovat, după aproape 4 ani, luna aceasta, mai puțin de 55% dintre români cred același lucru. Ucraina ar fi vinovată, în opinia românilor, în proporție de aproape 15%, dar și Uniunea Europeană într-o măsură.

„A apărut oboseala, nu numai a poporului ucrainean [...] A apărut și la noi această oboseală și efectul este psihologic. Adică, la un moment dat, noi spunem că ne-am săturat de acest război din Ucraina. Ar trebui să se termine chiar dacă ucrainienii vor ceda teritorii”, a afirmat generalul (r) Virgil Bălăceanu, cu referire la sondajul INSCOP.

Una dintre întrebările sondajului a fost: „Ce ați face dacă România ar fi atacată?”. Răspunsul „Mi-aș scoate un certificat medical” a fost ales de 4,7% dintre respondenți. Aproape 5% dintre români și-ar lua concediu medical de la război, 10% s-ar ascunde, aproape 20% ar emigra din România. Cei care ar lupta ar fi mai puțini decât erau în urmă cu 2-3 ani de zile, în orice caz.

Generalul (r) Bălăceanu a subliniat că ar trebui abordată perspectiva pozitivă, în primul rând.

„Suntem cam la jumătate dintre români care sunt gata să-și apere țara. Gândiți-vă că o parte dintre cei care au răspuns să-și apere țara sunt dintre cei cu obligații militare. Haideți să asociem a lupta pentru a mai apăra țara cu participarea la MOBEX, la exercițiile de mobilizare. Chiar Bucureștiul și Ilfov au realizat 83%. Județele din țară realizează chiar și 95% prezență la aceste exerciții”, a afirmat el.

„Poți să rămâi, să îți faci îndatorirea militară, chiar ca și inapt pentru luptă, dar în serviciul armatei”, a completat militarul.

Din ce în ce mai mulți români sunt de acord cu serviciul militar obligatoriu și Virgil Bălăceanu a fost întrebat care ar putea fi motivul.

„Eu sunt încântat de aceste cifre. Am pledat în ideea ca să nu avem o opoziție din partea societății, nu pe introducerea serviciului militar obligatoriu, ci de a găsi rezolvare de înlocuire a rezervei formate din cei care și-au făcut stagiul militar până în 2007. Iată că acest procentaj este edificator. Aproape 68% din intervievați sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu”, a spus Bălăceanu.

„Acest sondaj trebuie să le dea de gândit politicienilor, pentru că poporul ne spune în felul următor: dacă nu rezolvăm problematica legată de refacerea rezervei Armatei României pe principiile voluntariatului, pregătiți-vă să reintroducem serviciul militar obligatoriu. Ar trebui să primim niște răspunsuri din partea partidelor politice, și din arcul guvernamental, și din opoziție”, a completat el.

Editor : Ș.R.