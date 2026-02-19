Live TV

Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
razboi rusia ucraina
Conceptul conflictului Rusia-Ucraina – steagurile Rusiei și Ucrainei suprapuse peste roțile de șenilă ale unui tanc, simbolizând tehnica militară, chemarea la acțiune și pregătirea de luptă. Foto: Getty Images
Din articol
România și NATO: apărare și pregătire Încrederea românilor în liderii internaționali Direcția României Sursele principale de îngrijorare

Un sondaj INSCOP Research, realizat între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, arată că 44,5% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina, peste jumătate consideră că Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii, aproape 41% susțin implicarea militară a României în apărarea unui aliat NATO, iar Trump și Macron conduc clasamentul încrederii în liderii internaționali.

Datele complete din cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, la solicitarea New Strategy Center au fost prezentate, joi într-o conferință e presă, potrivit unui comunicat.

  • Percepția câștigătorului: 44.5% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul, 23.4% că Ucraina, iar 32.2% nu știu sau nu răspund. Rusia este percepută ca favorită mai ales de votanții AUR și tinerii sub 30 de ani, în timp ce Ucraina este susținută de votanții PNL și USR, femei, tineri sub 30 de ani și locuitori din București.
  • Concesii teritoriale: 35.4% consideră că Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei pentru a opri conflictul, în timp ce 53.3% cred că Rusia trebuie să se retragă și să returneze teritoriile ocupate. Susținătorii retragerii provin mai ales din rândul votanților PSD, PNL și USR, femei și tineri sub 30 de ani.
  • Responsabilitatea pentru război: 54.9% indică Rusia, 14.1% Ucraina, 7.7% SUA, iar 9% Uniunea Europeană.
  • Dacă un stat NATO ar fi atacat: 40.9% dintre cei intervievați consideră că România ar trebui să își îndeplinească obligațiile de stat NATO și să ajute militar aliatul atacat, față de 51.1% în februarie 2022 și 51.2% în mai 2022.

Citește și: Aproape 55% dintre români consideră Rusia vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere față de 2022 (sondaj)

România și NATO: apărare și pregătire

  • Implicarea militară: 40.9% consideră că România ar trebui să participe militar pentru a apăra un aliat NATO atacat, 27.4% doar cu ajutoare umanitare, iar 19.6% ar prefera neutralitatea.
  • Pregătirea României: Doar 3.6% cred că țara este pregătită în foarte mare măsură să facă față unui atac al Rusiei, iar 51.4% consideră pregătirea foarte redusă.
  • Bugetul de apărare: 74.4% sunt de acord cu creșterea cheltuielilor pentru apărare.
  • Serviciul militar obligatoriu: 67.1% susțin reintroducerea acestuia.
  • Pregătirea cetățenilor: 92.7% sprijină cursurile de prim ajutor, 80.8% instruirea pentru operatori de drone, iar 48.1% exerciții de tragere cu arma în licee.
  • Dronelor rusești: 72.9% cred că România ar trebui să le doboare dacă survolează teritoriul țării.

Încrederea românilor în liderii internaționali

Sondajul a evaluat nivelul de încredere în lideri politici și instituționali relevanți.

Astfel, președintele SUA Donald Trump și cel al Franței Emanuel Macron conduc clasamentul, cu câte 33% dintre români declarând că au foarte multă sau destulă încredere în ei.

Urmează președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen (23.7%), președintele Ucrainei Volodimir Zelensky (23.1%) și cancelarul german Friederick Merz (20.8%).

Președintele Ungariei Viktor Orban (20.5%) și președintele Rusiei Vladimir Putin (17.5%) se află la coada topului.

Încrederea variază după vârstă, educație și opțiuni politice: tinerii și votanții PNL/USR au mai multă încredere în liderii occidentali și ucraineni, în timp ce votanții AUR au mai multă încredere în Trump și Putin.

Direcția României

Studiul „4 ani de război în Ucraina” realizat de INSCOP Research mai arată că:

  • Percepția direcției țării: Doar 22.2% dintre români consideră că lucrurile în România merg într-o direcție bună, în timp ce 73.1% cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. 4.7% nu știu sau nu răspund. Comparativ cu anii anteriori, optimismul a fluctuat între 20% și 30.3%, iar pesimismul între 61% și 74.8%.
  • Profilul optimist/pesimist: Cei mai optimiști sunt votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București și urbanul mare. Cei mai pesimiști sunt votanții PSD și AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Citește și: Trei români din patru au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat (sondaj)

Sursele principale de îngrijorare

Românii indică următoarele probleme ca cele mai importante pentru ei:

  • Corupția: 32.2% (față de 21.5% în noiembrie 2023), în special pentru votanții USR și AUR, bărbați, persoane între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public.
  • Creșterea prețurilor: 23.6%, mai ales pentru votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie și locuitorii din mediul rural.
  • Starea de sănătate proprie și a familiei: 13.4%, predominant pentru votanții PSD, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație primară.
  • Sistemul de educație: 11.7%, în scădere față de 14.3% în noiembrie 2023.
  • Lipsa locurilor de muncă: 9.8%
  • Războiul din Ucraina: 6.9%, mai ales în rândul votanților PNL și al persoanelor peste 60 de ani.
  • Infrastructura: 0.7%

Ponderea celor care nu au răspuns la această întrebare este de 1.6%.

Astfel, sondajul arată că principalele îngrijorări ale românilor rămân corupția și creșterea prețurilor, în timp ce percepția generală asupra direcției țării continuă să fie predominant pesimistă.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat prin interviuri telefonice CATI pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin
1
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
3
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
Vladimir Putin la telefon
4
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
5
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, din Republica Moldova Foto Facebook
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse
jocuri paralimpice
Italia se opune participării sportivilor ruşi la Jocurile Paralimpice cu drapel şi imn naţional
donald tusk sustine o alucutiune
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Vladimir Putin
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
Conceptual image of war between NATO and it's enemies, using flag and silhouette
SUA fac presiuni asupra NATO pentru a restrânge activități externe, inclusiv încetarea misiunii cheie din Irak, dar și reducerea KFOR
Recomandările redacţiei
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace. Este...
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
Ultimele știri
Suedia anunță noile condiții de detenţie a adolescenţilor, după ce a scăzut vârsta de răspundere penală la 13 ani
Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein
Surse Digi24.ro: Firmele reclamă lipsa rambursărilor după respingerea cererilor prin StartPost. Reacția Poștei Române
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Actorul care nu vrea să aibă piesă de teatru sau filmare în ziua derby-ului FCSB – Dinamo: “E o agitaţie care...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
„Retrageți CSA Steaua de peste tot!”. Cea mai dură reacție după anunțul ministrului Radu Miruță
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...