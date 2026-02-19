Ce cred românii despre cine va câștiga războiul din Ucraina și în cine au încredere dintre liderii internaționali (sondaj)

Un sondaj INSCOP Research, realizat între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, arată că 44,5% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul din Ucraina, peste jumătate consideră că Ucraina nu ar trebui să cedeze teritorii, aproape 41% susțin implicarea militară a României în apărarea unui aliat NATO, iar Trump și Macron conduc clasamentul încrederii în liderii internaționali.

Datele complete din cercetarea sociologică „4 ani de război în Ucraina. Impactul profund asupra opiniei publice din România”, realizată de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, la solicitarea New Strategy Center au fost prezentate, joi într-o conferință e presă, potrivit unui comunicat.

Percepția câștigătorului: 44.5% dintre români cred că Rusia va câștiga războiul, 23.4% că Ucraina, iar 32.2% nu știu sau nu răspund. Rusia este percepută ca favorită mai ales de votanții AUR și tinerii sub 30 de ani, în timp ce Ucraina este susținută de votanții PNL și USR, femei, tineri sub 30 de ani și locuitori din București.

35.4% consideră că Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei pentru a opri conflictul, în timp ce 53.3% cred că Rusia trebuie să se retragă și să returneze teritoriile ocupate. Susținătorii retragerii provin mai ales din rândul votanților PSD, PNL și USR, femei și tineri sub 30 de ani. Responsabilitatea pentru război: 54.9% indică Rusia, 14.1% Ucraina, 7.7% SUA, iar 9% Uniunea Europeană.

România și NATO: apărare și pregătire

Implicarea militară: 40.9% consideră că România ar trebui să participe militar pentru a apăra un aliat NATO atacat, 27.4% doar cu ajutoare umanitare, iar 19.6% ar prefera neutralitatea.

67.1% susțin reintroducerea acestuia. Pregătirea cetățenilor: 92.7% sprijină cursurile de prim ajutor, 80.8% instruirea pentru operatori de drone, iar 48.1% exerciții de tragere cu arma în licee.

Dronelor rusești: 72.9% cred că România ar trebui să le doboare dacă survolează teritoriul țării.

Încrederea românilor în liderii internaționali

Sondajul a evaluat nivelul de încredere în lideri politici și instituționali relevanți.

Astfel, președintele SUA Donald Trump și cel al Franței Emanuel Macron conduc clasamentul, cu câte 33% dintre români declarând că au foarte multă sau destulă încredere în ei.

Urmează președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen (23.7%), președintele Ucrainei Volodimir Zelensky (23.1%) și cancelarul german Friederick Merz (20.8%).

Președintele Ungariei Viktor Orban (20.5%) și președintele Rusiei Vladimir Putin (17.5%) se află la coada topului.

Încrederea variază după vârstă, educație și opțiuni politice: tinerii și votanții PNL/USR au mai multă încredere în liderii occidentali și ucraineni, în timp ce votanții AUR au mai multă încredere în Trump și Putin.

Direcția României

Studiul „4 ani de război în Ucraina” realizat de INSCOP Research mai arată că:

Percepția direcției țării: Doar 22.2% dintre români consideră că lucrurile în România merg într-o direcție bună, în timp ce 73.1% cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. 4.7% nu știu sau nu răspund. Comparativ cu anii anteriori, optimismul a fluctuat între 20% și 30.3%, iar pesimismul între 61% și 74.8%.

Sursele principale de îngrijorare

Românii indică următoarele probleme ca cele mai importante pentru ei:

Corupția: 32.2% (față de 21.5% în noiembrie 2023), în special pentru votanții USR și AUR, bărbați, persoane între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public.

32.2% (față de 21.5% în noiembrie 2023), în special pentru votanții USR și AUR, bărbați, persoane între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public. Creșterea prețurilor: 23.6%, mai ales pentru votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie și locuitorii din mediul rural.

23.6%, mai ales pentru votanții PSD, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și medie și locuitorii din mediul rural. Starea de sănătate proprie și a familiei: 13.4%, predominant pentru votanții PSD, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație primară.

13.4%, predominant pentru votanții PSD, persoanele peste 60 de ani și cei cu educație primară. Sistemul de educație: 11.7%, în scădere față de 14.3% în noiembrie 2023.

11.7%, în scădere față de 14.3% în noiembrie 2023. Lipsa locurilor de muncă: 9.8%

9.8% Războiul din Ucraina: 6.9%, mai ales în rândul votanților PNL și al persoanelor peste 60 de ani.

6.9%, mai ales în rândul votanților PNL și al persoanelor peste 60 de ani. Infrastructura: 0.7%

Ponderea celor care nu au răspuns la această întrebare este de 1.6%.

Astfel, sondajul arată că principalele îngrijorări ale românilor rămân corupția și creșterea prețurilor, în timp ce percepția generală asupra direcției țării continuă să fie predominant pesimistă.

Sondajul INSCOP Research a fost realizat prin interviuri telefonice CATI pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația României de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este ±3%, la un grad de încredere de 95%.

