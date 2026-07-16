Live TV

Video Grevă în Sănătate: aproape 500 de spitale vor fi blocate, timp de două ore, luni. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de legea salarizării

Carla Tănasie Data actualizării: Data publicării:
2026-06-03-4705
Sindicaliști ai Sanitas protestează în Piața Victoriei din Capitală, București 3 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni, 20 iulie, în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de două ore, în intervalul 09:00-11:00, fiind asigurate numai urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Dacă nemulțumirile nu sunt rezolvate, sindicaliștii amenință cu greva generală, începând cu 28 iulie.

Sindicaliștii de la SANITAS spun că este o grevă îndreptată împotriva politicilor guvernamentale, nu împotriva populației sau a pacienților.

Printre nemulțumiri se numără legea salarizării. Sindicaliștii spun că veniturile medicilor ar avea de suferit și dau exemplul cazul medicilor din ATI care ar pierde din venituri între 4.000 și 6.000 lei.

O altă nemulțumire este legată de faptul că posturile sunt blocate de mai mult timp. De asemenea, spun că ar fi nevoie în sistemul de sănătate de 30.000 de oameni, cei mai mulți sunt asistenți și infirmieri. Ar fi nevoie de 21.000 de medici. Acestea ar fi datele care au ajuns la începutul anului la Ministerul Sănătății, pentru a fi promovat un memorandum, un memorandum care încă nu a fost promovat, în care ar fi peste 6.000 de angajări.

SANITAS făcut toate demersurile pentru o grevă generală, care este programată pentru data de 28 iulie. Au fost anunțate toate ITM-urile și spitalele. 489 de unități sanitare, spun cei de la SANITAS, se vor alătura acestor acțiuni de protest și, de asemenea, sindicaliștii vin cu un apel către către toate partidele să nu voteze legea salarizării care ar aduce scădere de venituri în rândul angajaților din Sănătate.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Digi Sport
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aur
După PSD, și AUR s-a întâlnit cu sindicalișții și anunță că nu va vota noua lege a salarizării publice fără consultări
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Noua lege a salarizării intră în linie dreaptă. Ministerul Muncii anunță că proiectul va fi preluat de Parlament
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Olguța Vasilescu: Habarniştii vor arunca cu noroi. Prin noua lege a salarizării statul pierde anual dublu faţă de cât câştigă din PNRR
bani-pensii-salarii
Liderii PSD și sindicatele pregătesc o lege a salarizării paralelă: „Vom dezbate o variantă alternativă. Cineva sifonează bugetul”
sindicalisti sanitas la protest
SANITAS anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Care sunt revendicările sindicaliștilor
Recomandările redacţiei
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Generalul (r)...
pompa de carburant
Dumitru Chisăliță: „Conflictul din Golf poate duce din nou motorina...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Tudorel Toader: Nimic nu împiedică Guvernul să adopte hotărârile...
Europa League
Bucureștiul ar putea găzdui finala UEFA Europa League în 2028 sau...
Ultimele știri
CM 2026. Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru primul drum radial al Bucureştiului. Acesta va prelungi Bulevardul Timişoara până la A0
Zeci de percheziții în zece județe și București: firme de colectare a deşeurilor metalice, suspectate de evaziune fiscală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky, despre "deceniul negru" din viața sa: "Când credeam că nu poate fi mai rău, devenea și mai...
Cancan
Ce este 'norul tsunami', care a măturat Franța? Când va ajunge și în România
Fanatik.ro
Radu Drăgușin i-a cucerit pe italieni la prezentarea de la Fiorentina: ”Vreau să rămân cât mai mult!”. Update
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Dezastru la CFR Cluj! Exclusă din Cupele europene, după ce Neluțu Varga nu a reușit să plătească datoriile la...
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Tudor Chirilă, atac dur la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu: „Nu vor alegeri anticipate. Joacă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Președintele Argentinei refuză FIFA: nu merge în SUA, la finala Cupei Mondiale cu Spania!
Pro FM
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani. Secretul care îl ajută să se mențină în formă: „Nu cred în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...