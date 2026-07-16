Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni, 20 iulie, în grevă de avertisment. Activitatea unităților medicale va fi întreruptă timp de două ore, în intervalul 09:00-11:00, fiind asigurate numai urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Dacă nemulțumirile nu sunt rezolvate, sindicaliștii amenință cu greva generală, începând cu 28 iulie.

Sindicaliștii de la SANITAS spun că este o grevă îndreptată împotriva politicilor guvernamentale, nu împotriva populației sau a pacienților.

Printre nemulțumiri se numără legea salarizării. Sindicaliștii spun că veniturile medicilor ar avea de suferit și dau exemplul cazul medicilor din ATI care ar pierde din venituri între 4.000 și 6.000 lei.

O altă nemulțumire este legată de faptul că posturile sunt blocate de mai mult timp. De asemenea, spun că ar fi nevoie în sistemul de sănătate de 30.000 de oameni, cei mai mulți sunt asistenți și infirmieri. Ar fi nevoie de 21.000 de medici. Acestea ar fi datele care au ajuns la începutul anului la Ministerul Sănătății, pentru a fi promovat un memorandum, un memorandum care încă nu a fost promovat, în care ar fi peste 6.000 de angajări.

SANITAS făcut toate demersurile pentru o grevă generală, care este programată pentru data de 28 iulie. Au fost anunțate toate ITM-urile și spitalele. 489 de unități sanitare, spun cei de la SANITAS, se vor alătura acestor acțiuni de protest și, de asemenea, sindicaliștii vin cu un apel către către toate partidele să nu voteze legea salarizării care ar aduce scădere de venituri în rândul angajaților din Sănătate.

Editor : Ș.R.