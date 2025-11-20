Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt noile măsuri ce vor intra în vigoare

Guvernul a adoptat joi, 20 noiembrie, Ordonanţa de Urgenţă care pune în mișcare reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, una dintre cele mai importante reforme din domeniul forestier din ultimii ani, potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Documentul modifică atât Codul Silvic, cât şi Statutul personalului silvic și este esenţial pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, în cadrul componentei dedicate pădurilor şi biodiversităţii.

Potrivit Ministerului Mediului, Ordonanța de Urgență creează cadrul legal necesar modernizării managementului fondului forestier al statului, creșterii transparenței și întăririi mecanismelor de control, într-un sistem adesea criticat pentru lipsa de eficiență și pentru vulnerabilitatea la ilegalități.

Evaluare anuală a managerilor, nu doar la final de mandat

Una dintre schimbările majore este introducerea evaluării anuale a performanţei tuturor celor care ocupă funcții de conducere în Romsilva și în ocoalele silvice de stat sau de regim.

Până acum, evaluarea se făcea doar la finalul unui mandat, ceea ce nu permitea intervenții rapide în caz de neperformanță. Prin noul sistem, rezultatele vor putea fi monitorizate continuu, iar conducerea va putea fi schimbată mult mai eficient atunci când apar probleme.

Criteriile de evaluare vor include indicatori financiari și nefinanciari, iar standardele vor fi aceleași pentru toate structurile, astfel încât să existe un tratament unitar la nivelul întregului sistem.

Concursuri transparente, cu interviuri înregistrate

Reforma va schimba și modul în care sunt selectați managerii din sistemul forestier.

Concursurile devin unitare și transparente, fiind alcătuite din două probe: un test scris și un interviu care va fi înregistrat audio-video. Ulterior, înregistrările vor fi făcute publice, astfel încât procesul de selecție să nu mai poată fi contestat din motive de lipsă de transparență.

Totodată, sunt introduse criterii clare de profesionalism, vechime și integritate, obligatorii pentru a ocupa o funcție de conducere.

Digitalizare în controlul silvic: camere, GPS și monitorizare în timp real

Ordonanța de Urgență adoptată aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește instrumentele de control.

În acțiunile de teren, personalul silvic va folosi mijloace foto, audio și video. Înregistrările vor putea fi folosite ca probe legale, iar acest lucru asigură o protecție suplimentară angajaților în situații cu risc ridicat, o problemă semnalată frecvent de pădurari.

Parcul auto al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicație informatică dotată cu GPS şi sonde litrometrice, care verifică în timp real consumul de combustibil.

Măsura reduce risipa, limitează abuzurile și optimizează utilizarea resurselor.

Documentul clarifică și activitățile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfășura.

Acestea sunt permise exclusiv dacă sunt eficiente din punct de vedere economic, cu obligația ca veniturile să acopere integral costurile. Măsura urmărește să elimine pierderile financiare generate de activități secundare care nu aduceau beneficii reale instituției.

Amenajamente silvice cu valabilitate de 20 de ani, introduse treptat

Reforma include și dispoziții tranzitorii pentru amenajamentele silvice (documentele care stabilesc cum sunt administrate pădurile).

Perioada standard va deveni de 20 de ani, însă trecerea la noul sistem va fi realizată etapizat, pentru a evita blocaje în procesul de elaborare.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că ordonanța este „un pas important” în reforma Romsilva și în îndeplinirea angajamentelor asumate prin PNRR.

„Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă”, a declarat aceasta.

Editor : A.D.