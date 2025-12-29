Guvernul nu a tăiat alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA. ANPDPD: „Ordonanța „trenuleț” nu schimbă acest drept”

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a transmis luni, 29 decembrie, că Guvernul României nu a tăiat alocațiile lunare de hrană de care beneficiază copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, contrar informațiilor apărute recent în spațiul public, potrivit cărora aceste alocații ar fi fost eliminate prin așa-numita ordonanță „trenuleț”.

„Pentru corecta informare a publicului, precizăm că prin ordonanța „trenuleț” nu este adusă nicio atingere acestui drept”, a transmis instituția într-un mesaj publicat pe Facebook.

De unde a pornit confuzia

ANPDPD a explicat faptul că neînțelegerea a apărut din cauza unui articol din ordonanță care prevede că, în anul 2026, nu se aplică articolul 58 indice 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Autoritatea subliniază însă că acest articol nu se referă la alocațiile de hrană pentru copiii cu HIV/SIDA. Dreptul la alocația lunară de hrană este prevăzut la articolul 58 alineatul (2) din aceeași lege, care rămâne în vigoare și se aplică în continuare.

„Art. 58 indice 2 nu are legătură cu alocațiile de hrană ale copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA. Prevederile care asigură acest drept nu au fost modificate”, a mai precizat ANPDPD.

UNOPA a recunoscut eroarea

La rândul său, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA a transmis că informația potrivit căreia Guvernul ar fi tăiat alocația de hrană a fost comunicată din greșeală.

UNOPA a precizat că, în data de 26 decembrie, a anunțat public, „dintr-o regretabilă eroare”, că alocația de hrană pentru copiii cu HIV încadrați în grad de handicap ar fi fost eliminată.

Eroarea a apărut în urma confundării articolului 58 indice 2 cu articolul 58 alineatul (2) din Legea nr. 448/2006, a explicat organizația.

