Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări

photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul va decide până la sfârșitul lunii noiembrie dacă salariul minim brut pe economie va fi majorat anul viitor, după consultările purtate cu partenerii sociali. Executivul avertizează că o eventuală creștere ar declanșa majorări în lanț pentru alte venituri și cheltuieli bugetare, pe care statul nu și le poate permite în 2026, și ar alimenta presiunile inflaționiste.

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat miercuri despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, „în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan”, potrivit unui comunicat al Guvernului României.

Executivul arată că „prim-ministrul a reamintit celor prezenți motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an”.

„De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că înțelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere a salariului minim brut, anul viitor, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații”, se precizează în comunicat.

Guvernul subliniază că, deși a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, „o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”.

„Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, se mai arată în comunicat.

Executivul menționează și că „există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici”.

În final, Guvernul precizează că „având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an”.

„Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie”, se arată în încheierea comunicatului.

