Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor. Ce a declarat liderul de la Phenian

Conducătorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor, transmite miercuri agenţia de presă oficială KCNA din Coreea de Nord, preluată de dpa, potrivit Agerpres.

Testarea „sistemului de lansare de rachete multiple de calibru mare, modernizat cu tehnologie nouă", a avut loc marţi, precizează sursa citată.

Au fost lansate patru rachete, care au lovit ţintele la o distanţă de 358,5 kilometri.

„Am realizat modernizarea tehnică a acestui sistem de arme pentru a utiliza cele mai puternice caracteristici ale sale în cel mai adecvat şi eficient mod, făcând astfel posibilă aplicarea sa în atacuri specifice", a declarat Kim, conform KCNA.

Informaţia din surse oficiale nord-coreene nu a putut fi verificată independent, menţionează dpa.

Marţi, statul-major interarme din Coreea de Sud a comunicat că a detectat proiectile neidentificate lansate de la Phenian către Marea Japoniei; acestea au parcurs aproximativ 350 de km, fiind observate şi de garda de coastă japoneză în timp ce se deplasau spre est.

Critici din Seul și Tokyo

Testele nord-coreene cu rachete au fost criticate atât la Seul, cât şi la Tokyo.

Agenţia oficială de presă sud-coreeană Yonhap a apreciat că lansarea de rachete este aparent o „încordare a muşchilor" forţelor armate, înaintea unui congres important al partidului comunist de la Phenian.

Data celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord nu a fost încă anunţată oficial, dar observatorii se aşteaptă ca evenimentul să aibă loc în februarie.

Mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU interzic Coreei de Nord să lanseze rachete balistice.

Phenianul a afirmat că a testat o rachetă hipersonică în 4 ianuarie.

