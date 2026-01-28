Live TV

Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor. Ce a declarat liderul de la Phenian

Data actualizării: Data publicării:
Testarea "sistemului de lansare de rachete multiple de calibru mare, modernizat cu tehnologie nouă"
Testarea "sistemului de lansare de rachete multiple de calibru mare, modernizat cu tehnologie nouă". Foto: Profimedia Images
Din articol
Critici din Seul și Tokyo

Conducătorul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unui sistem modernizat de lansare a rachetelor, transmite miercuri agenţia de presă oficială KCNA din Coreea de Nord, preluată de dpa, potrivit Agerpres. 

Testarea „sistemului de lansare de rachete multiple de calibru mare, modernizat cu tehnologie nouă", a avut loc marţi, precizează sursa citată.

Au fost lansate patru rachete, care au lovit ţintele la o distanţă de 358,5 kilometri.

„Am realizat modernizarea tehnică a acestui sistem de arme pentru a utiliza cele mai puternice caracteristici ale sale în cel mai adecvat şi eficient mod, făcând astfel posibilă aplicarea sa în atacuri specifice", a declarat Kim, conform KCNA.

Informaţia din surse oficiale nord-coreene nu a putut fi verificată independent, menţionează dpa.

Marţi, statul-major interarme din Coreea de Sud a comunicat că a detectat proiectile neidentificate lansate de la Phenian către Marea Japoniei; acestea au parcurs aproximativ 350 de km, fiind observate şi de garda de coastă japoneză în timp ce se deplasau spre est.

Critici din Seul și Tokyo

Testele nord-coreene cu rachete au fost criticate atât la Seul, cât şi la Tokyo.

Agenţia oficială de presă sud-coreeană Yonhap a apreciat că lansarea de rachete este aparent o „încordare a muşchilor" forţelor armate, înaintea unui congres important al partidului comunist de la Phenian.

Data celui de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord nu a fost încă anunţată oficial, dar observatorii se aşteaptă ca evenimentul să aibă loc în februarie.

Mai multe rezoluţii ale Consiliului de Securitate al ONU interzic Coreei de Nord să lanseze rachete balistice.

Phenianul a afirmat că a testat o rachetă hipersonică în 4 ianuarie.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
3
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
4
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
accident tm
5
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur...
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sisteme de apărare antiaeriană s-400
„Rachetele zombi” cu care Rusia încearcă să copleșească apărarea Ucrainei – o dilemă de aproape 100 de milioane de dolari
Kim Jong Un a participat la inaugurarea Centrului de Recreere pentru Muncitori Onpo
Imagini amuzante cu Kim Jong Un în haină groasă de iarnă, de vorbă cu femeile care stau într-o piscină cu apă fierbinte
steag SUA Groenlanda
Analist militar: De ce America nu-și poate permite să lase Groenlanda în mâinile Danemarcei
Kim Jong Un
„Pleacă cât încă mai poți”: Kim Jong Un a demis un vicepremier și a lansat un atac virulent la adresa oficialilor „inutili”
Volodimir Zelenski
Zelenski: Ucraina a rămas fără rachete pentru unele sisteme occidentale de apărare în timpul atacurilor rusești
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat...
Untitled
Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în...
Robert Fico, la întâlnirea cu Donald Trump
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de...
photo-collage.png (55)
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de...
Ultimele știri
PSD vrea ca Guvernul să acorde ajutoare pentru pensionari, în două tranșe. Cine se încadrează și despre ce sume e vorba (surse)
O mină marină a fost găsită în zona poligonului Midia. Anunțul MApN
Angajații din România ai Aumovio, pe lista concedierilor. Compania va disponibiliza peste 4.000 de oameni la nivel mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Mama criminalului de 13 ani de la Cenei are probleme financiare uriașe. Cine a dat-o în judecată pentru...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident...
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un...
Digi FM
O fetiță de 9 ani a descoperit pe plajă un meteorit "mai vechi decât Pământul": "Nu l-aș vinde pentru nimic...
Digi Sport
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Părinții lui Alex Pretti au vorbit cu fiul lor cu câteva zile înainte să fie ucis de ICE: "Suntem devastați...
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...