Horațiu Potra este adus sub escortă în România după ce autoritățile din Emiratele Arabe Unite au aprobat extrădarea sa. Potra se află deja într-un avion însoțit de polițiști români și urmează să fie încarcerat imediat la sosire, având emis pe numele lui un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potra fusese localizat anterior în Emiratele Arabe, iar el însuși declarase că dorește să revină în România pentru a se prezenta în fața anchetatorilor.

În acest moment, Horațiu Potra se află într-un avion, sub escorta polițiștilor români care urmează să îl aducă în România în orele următoare. La sosire, el va fi încarcerat, având emis pe numele său un mandat de arestare în lipsă în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale, inclusiv acuzația de lovitură de stat. Este același dosar în care a fost trimis în judecată și fostul candidat prorus la Președinție, Călin Georgescu.

Mandatul de arestare urmează să fie confirmat de o instanță din România, respectiv de Tribunalul București. Este posibil ca, după aducerea sa în țară, Horațiu Potra să fie prezentat imediat judecătorilor și ulterior încarcerat, precum și audiat de procurorii Parchetului General.

Potrivit anchetei, în acest dosar au fost formulate acuzații extrem de grave, între care și aceea că Horațiu Potra ar fi coordonat tentativa de lovitură de stat, că ar fi venit în Capitală cu mercenari după anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și că ar fi încercat transformarea protestelor în acțiuni violente.

