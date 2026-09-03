Costul unei ore de muncă a fost mai mare în aprilie-iunie 2026 decât cu un an înainte. Ce domenii au avut cele mai mari variații

Costul orar al forței de muncă a fost cu 1,80% mai mare în trimestrul al doilea din 2026 decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu primele trei luni ale acestui an, indicatorul a scăzut însă ușor, cu 0,32%. Acesta cuprinde atât cheltuielile salariale suportate de angajatori, cât și costurile indirecte, non-salariale.

Față de trimestrul întâi din 2026, cele mai mari scăderi s-au înregistrat în hoteluri și restaurante, cu 3,20%, și în sectorul informațiilor și comunicațiilor, cu 3,09%. Costul unei ore de muncă s-a mai redus cu 1,86% în comerț și repararea autovehiculelor și motocicletelor și cu 1,79% în activitățile profesionale, științifice și tehnice.

În aceeași perioadă, cea mai importantă creștere a fost raportată în industria extractivă, unde costul orar a avansat cu 6,88%. Majorări au mai fost înregistrate în producția și furnizarea energiei electrice și termice, a gazelor, apei calde și aerului condiționat, cu 3,10%, în învățământ, cu 2,42%, și în tranzacțiile imobiliare, cu 2,15%. Pe ansamblu, față de trimestrul anterior, cheltuielile salariale au scăzut cu 0,33%, iar cele indirecte cu 0,20%.

Comparația cu trimestrul al doilea din 2025 arată însă o creștere a costului orar în majoritatea sectoarelor economice. Construcțiile au înregistrat cel mai mare avans, de 5,71%, urmate de industria extractivă, cu 5,63%, și de serviciile administrative și activitățile de suport, cu 5,33%. În hoteluri și restaurante creșterea a fost de 4,99%, în industria prelucrătoare de 4,07%, iar în activitățile profesionale, științifice și tehnice de 4,03%.

Cele mai mari scăderi anuale au fost raportate în administrația publică, unde costul unei ore de muncă s-a redus cu 5,79%, și în învățământ, cu 4,70%. La nivelul întregii economii, cheltuielile salariale au crescut cu 1,79% față de trimestrul al doilea din 2025, iar costurile indirecte cu 1,90%.

Editor : A.D.