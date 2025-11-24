Live TV

Video Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București

După ce au ratat îmbarcarea, doi români au alergat pe pistă pentru a prinde totuși zborul spre București, pe aeroportul din Köln, transmite presa germană

Cei doi au alergat gesticulând frenetic pe pistă, în timp ce avionul pornea deja motoarele. Încercau să ajungă la piloți pentru a li se permite să zboare cu avionul. Un angajat i-a oprit repede. 

Bărbații ar fi spart o ieșire de urgență, după cum relatează „t-online”. Au distrus sticla unui comutator de urgență. Apoi au apăsat butonul pentru a avea acces la pista aeroportului.

Astfel, au comis o încălcare a proprietății private, a declarat un purtător de cuvânt al poliției federale. A fost inițiată o procedură și se examinează în prezent și o încălcare a legii privind securitatea aeriană.

Deși decolarea a fost întârziată din cauza incidentului, avionul a recuperat rapid întârzierea. A aterizat la București conform programului, câteva ore mai târziu.

Breșa de securitate de la aeroport ridică semne de întrebare, iar experții consideră că acțiunea a fost o neglijență gravă. Potrivit „oe24”, pasagerii și însoțitorii de zbor au comentat cu indignare videoclipul incidentului pe rețelele de socializare.

Ei au avertizat asupra pericolului de a fi prinși de motoare, de exemplu, ceea ce ar fi pus viața în pericol. Observatorii nu înțeleg acțiunea riscantă care a dus la arestări.

