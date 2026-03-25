România trece la ora de vară 2026: Avertismentul medicilor privind efectele schimbării asupra somnului

România va trece la ora de vară în acest weekend, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 va deveni ora 04:00. Schimbarea, aplicată în majoritatea statelor Uniunii Europene, aduce mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, cu seri mai lungi și mai luminoase, însă poate avea efecte asupra somnului, ritmului biologic și activităților zilnice.

Ora de vară va fi aplicată până în ultima duminică din octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră.

Ora de vară 2026

Trecerea la ora de vară are loc anual în ultimul weekend din luna martie. În 2026, schimbarea se face în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie, când ceasurile se dau înainte cu o oră. La ora 03:00, acestea vor fi ajustate la 04:00, astfel că ziua respectivă va avea doar 23 de ore.

Odată cu această schimbare, România trece de la ora standard a Europei de Est (EET) la ora de vară a aceluiași fus orar (EEST).

Schimbarea orei poate influența ceasul biologic intern

„Trecerea la ora de vară poate fi resimțită mai dificil decât revenirea la ora de iarnă, întrucât presupune pierderea unei ore de somn. Această modificare poate duce la apariția stării de oboseală, la dificultăți de concentrare și la probleme în trezirea de dimineață, odată cu reluarea programului obișnuit.

Chiar și o schimbare de o oră poate influența ceasul biologic intern, responsabil de reglarea alternanței somn-veghe, cunoscut drept ritm circadian. Este important de menționat, însă, că aceste efecte nu apar în mod obligatoriu la toate persoanele.

În situația în care adaptarea este mai dificilă, este recomandată ajustarea treptată a programului de somn, prin culcarea cu aproximativ 10-15 minute mai devreme, progresiv, în zilele premergătoare schimbării, precum și menținerea unei rutine corecte și a unei igiene adecvate a somnului. Expunerea la lumină naturală, pe parcursul zilei, poate contribui semnificativ la adaptarea organismului la noul program.

Dacă starea de somnolență persistă pe timpul zilei, se pot introduce episoade scurte de odihnă, de aproximativ 20 de minute, fără a le depăși, în măsura în care programul și contextul permit, pentru refacerea nivelului de energie.”, a explicat pentru Digi24.ro Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie

De ce se schimbă ora de două ori pe an

Sistemul schimbării orei a fost introdus pentru a utiliza mai eficient lumina naturală și pentru a reduce consumul de energie electrică, în special în perioadele cu zile mai lungi. Ideea datează încă din secolul al XVIII-lea, când Benjamin Franklin a sugerat folosirea mai eficientă a luminii naturale pentru economisirea resurselor destinate iluminatului.

Prima propunere modernă privind introducerea orei de vară a fost făcută în 1907 de britanicul William Willett. Aplicarea practică a sistemului a început în 1916, în timpul Primului Război Mondial, când Germania și Austro-Ungaria au introdus ora de vară pentru a economisi combustibil. Ulterior, măsura a fost adoptată de numeroase state europene și nord-americane.

Istoria orei de vară în România

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1917, în timpul Primului Război Mondial. După încheierea conflictului, sistemul a fost abandonat, fiind reintrodus în 1932, când a început să fie aplicat anual. La acea vreme, trecerea la ora de vară avea loc în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard în prima duminică din octombrie. Practica a fost suspendată în anii ’40 și reluată abia în 1979. Începând cu 1997, calendarul schimbării orei a fost armonizat cu cel aplicat în statele Uniunii Europene.

În prezent, eficiența acestei măsuri este intens dezbătută, iar Uniunea Europeană analizează de mai mulți ani dacă sistemul ar trebui eliminat sau menținut. În 2018, Comisia Europeană a lansat o consultare publică pe această temă și a propus ulterior renunțarea la schimbarea orei, lăsând la latitudinea fiecărui stat membru decizia de a rămâne permanent la ora standard sau la ora de vară.

Statele membre nu au ajuns însă la un acord, astfel că mecanismul actual rămâne în vigoare, iar ceasurile continuă să fie ajustate de două ori pe an în majoritatea țărilor europene.

