Live TV

Incendiu la un generator electric al Spitalului Fundeni din București

Data publicării:
pompieri explozie rahova 3
Foto: IGSU

Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului. Nu sunt pacienți afectați.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv, anunță ISU București Ilfov.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
1
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
3
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
gari kasparov sustine un discurs
4
„Aveți ordin să trageți dacă Putin trece granița?”. Gari Kasparov a numit singurul lucru...
donald tusk sustine o alucutiune
5
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Digi Sport
"Nu-mi vine să cred!" Jutta Leerdam, prima reacție după ce a primit verdictul și a plecat de la JO
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
acoperis prahova IGSU
Un bărbat a fost prins sub acoperișul prăbușit al unei anexe din cauza zăpezii, în Ploiești. Pompierii l-au scos în siguranță
ID333749_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache (1)
Cât de ușor se poate cumpăra o mașină electrică asemănătoare celei care a luat foc în mers. RAR a emis 100 de cărți de identitate
medic scrie ceva
Doctoriță bătută de familia unei paciente, la spitalul Târgu Jiu: „Am fost lovită cu pumnii, a fost aruncată cafea fierbinte pe mine”
ID333750_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache (1)
Măsuri după ce o mașină electrică a luat foc în mers: Se fac verificări la RAR, modelul implicat în incident a fost scos de la vânzare
spital
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie
Recomandările redacţiei
politie pe drum inchis de zapada
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să...
Seal of the United States Department of Defense
Presiuni asupra UE pentru a bloca noile reguli în privința...
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ultimele știri
Giurgiu: Plan roșu de intervenție, activat după ce un microbuz cu 16 persoane s-a răsturnat pe DN5, în zona localității Plopșoru
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul asupra întregului Orient Mijlociu
Gest emoționant după moartea lui Eric Dane. Apropiații au lansat o campanie de sprijin pentru cele două fiice ale actorului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Charlize Theron, mărturii sincere despre abuzurile din carieră: "Am fost jignită 15 ore la rând. Nu mă mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a făcut topul jucătorilor tineri din SuperLiga: “Ăştia sunt cei mai tari!”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țeapa uriașă pe care și-a luat-o Gabi Tamaș. Cum a rămas fără bani pe card concurentul de la Survivor România
Adevărul
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia
Playtech
Situaţia drumurilor din România! Viscolul puternic a afectat şi aeroportul din Otopeni
Digi FM
O jurnalistă de renume a apărut în stare de ebrietate în direct. Discurs incoerent care i-a lăsat mască pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile! A intrat ÎN DIRECT în stare de ebrietate. După câteva cuvinte, colegii au rămas "mască"
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Patrick Dempsey, detalii despre ultimele zile ale lui Eric Dane: "Își pierduse capacitatea de a vorbi. Era...
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Un bărbat a ieșit pe câmp pentru a-i arăta nepoatei sale cum funcționează un detector de metale. Ce a urma...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale, în ultimul interviu. Ce le-a cerut cu ochii în lacrimi...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...