Incendiu la un generator electric al Spitalului Fundeni din București

Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din Capitală, la aproximativ 25 de metri de clădire. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului. Nu sunt pacienți afectați.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv, anunță ISU București Ilfov.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială cu azot, un echipaj SMURD și un container generator electric.

